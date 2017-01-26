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Опубликовано: Чт, Янв 26th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

Электричество в Аксае скоро станет дороже

АО «Аксайгазпромэнерго» — компания, которая занимается транспортировкой распределением электроэнергии по сетям в городе Аксае —  просит повысить тариф на свои услуги на 52,8%.

свет

Руководитель областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Мурат Оспанов сообщил «УН», что на данный момент тариф АО «Аксайгазпромэнерго» на транспортировку и распределение электроэнергии составляет 2,29 тенге за 1 кВт/час. Субъект просит увеличить этот тариф на 52,8% или на 1,21 тенге за 1 кВт/час.

Компания подала в департамент заявку на утверждение предельного уровня своего тарифа на период 2017-2021 годов:

на 2017 год – 3,50 тенге за 1 кВт/час;

на 2018 год – 3,83 тенге за 1 кВт/час;

на 2019 год – 4,10 тенге за 1 кВт/час;

на 2020 год – 4,38 тенге за 1 кВт/час;

на 2021 год – 4,63 тенге за 1 кВт/час.

Оспанов пояснил, что среди причин, из-за которых АО «Аксайгазпромэнерго» планирует поднять свой тариф, руководство компании называет увеличение зарплаты сотрудников, цен на сырьё и материалы (?), ГСМ, запасные части, увеличение налоговых платежей. А также обязательных отчислений в пенсионный фонд по вредным условиям труда.

 

24 февраля 2016 года в Аксае, по адресу: ул. Заводская,1,  в 13-00 часов  состоятся общественные слушания, где сотрудники департамента выслушают все доводы в пользу повышения тарифа на транспортировку и распределение электроэнергии по сетям АО «Аксайгазпромэнерго» от сотрудников данной компании и дадут возможность аксайцам высказаться по поводу грядущего повышения.

В публичных слушаниях примут участие представители государственных органов, депутаты  маслихатов.

Приглашаются  все желающие.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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