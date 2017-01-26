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Опубликовано: Чт, Янв 26th, 2017
30 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Мастер из Уральска бесплатно раздал специальное оборудование детям с ДЦП (Лонгрид)

В Уральске запущено производство необычных устройств — вертикализаторов — специального оборудования для детей, страдающих детским церебральным параличом. Примечательно, что это производство наладил человек, который на себе испытал все трудности жизни инвалида. Может быть, поэтому первую партию вертикализаторов на 8 миллионов тенге он раздал абсолютно бесплатно.

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Для просмотра пройдите по ссылке  Благодарности ради

Екатерина ЛИТВЯКОВА, Рауль УПОРОВ, Олеся СУГЛОБОВА

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