Мастер из Уральска бесплатно раздал специальное оборудование детям с ДЦП (Лонгрид)

В Уральске запущено производство необычных устройств — вертикализаторов — специального оборудования для детей, страдающих детским церебральным параличом. Примечательно, что это производство наладил человек, который на себе испытал все трудности жизни инвалида. Может быть, поэтому первую партию вертикализаторов на 8 миллионов тенге он раздал абсолютно бесплатно.

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Екатерина ЛИТВЯКОВА, Рауль УПОРОВ, Олеся СУГЛОБОВА