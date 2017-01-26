В городе Аксае ЗКО капитально отремонтируют школу №3

«Капиталка» будет сделана за счёт социальных инвестиций компании КПО б.в.

В планах этой компании, как сообщил нам генеральный директор Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. Ренато Мароли, 9 социальных проектов, которые она намерена реализовать в Бурлинском районе за 2017 год.

В райцентре – городе Аксае, будет продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Такой же физкультурно-оздоровительный комплекс за счёт социальных инвестиций КПО будут строить в посёлке Бурлин.

Среди важных соцпроектов компании – капитальный ремонт школы №3, где обучается 1060 детей.

Недропользователь выступит заказчиком при строительстве сразу нескольких соцобъектов: общежития Аксайского технического колледжа (о выселении жильцов из этого многострадального общежития «УН» писала в течение всего прошлого года – прим. ред.); здания Центра оперативного управления (ЦОУ), а также детского сада на 240 мест в северной части города Аксая.

КПО б.в. также профинансирует ремонт трёх аксайских дорог: «капиталку» — на ул. Железнодорожная (от ул. Садовая до ул. Западная) и на ул. Маметовой; и устройство, реконструкцию дорожного основания по ул. Им. Цвиллинга.

Людмила КАЛАШНИКОВА