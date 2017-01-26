В Уральске запустят мобильное приложение для отслеживания автобусов

Жители мкр. Деркул на отчетной встрече пожаловались на плохую работу общественного транспорта. Они предложили создать мобильное приложение, с помощью которого можно будет посмотреть, где едет автобус. Власти пообещали подумать над решением этого вопроса.

— Автобусы едут очень долго. Интервал между ними большой. Уехать вечером невозможно, — возмущались люди. – Диспетчеры на наши звонки не отвечают. Куда жаловаться ещё, не знаем.

Для решения проблемы жители предложили запустить в автобусах приложение, где будет видна информация о том, где едет автобус и о режиме его работы.

Жители отметили мобильное приложение для такси, в котором в режиме-онлайн можно наблюдать, где едет таксист и на какой машине.

Аким города Нариман Турегалиев поддержал предложение деркульцев и попросил директора «Акжол Авто» Эльдара Вагапова заняться этим вопросом.

В свою очередь Вагапов рассказал о том, что в «Акжол Авто» уже у 70 процентов автобусов есть GPS трекеры.

— Было предложение от ЖКХ организовать центральную диспетчерскую службу. Для этого мы устанавливали GPS трекеры на свои автобусы. Возможно, из-за отсутствия средств в акимате приостановили проект, — рассказал Эльдар Вагапов. – Предложение хорошее, нужно согласование, мы готовы.

Замакима города Рустем Закарин отметил, что в ближайшее время приложение будет готово.

— Мы встретились с несколькими компаниями, в принципе это возможно, приложение скоро будет, — заявил Закарин.

Азамат Муханов