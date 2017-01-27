Акмарал Шаяхметова :КПД отчетных встреч акимов равен нулю 

К сожалению, я так и не поняла, зачем людям нужны отчетные встречи акимов и какой в них смысл.

Я побывала на двух отчетных встречах акимов – в Желаево и в селе Новая жизнь (бывший совхоз Чаганский, далее — Чаганск).

Кроме самих акимов округов, на встречах присутствовали их «старшие товарищи» — аким Уральска Нариман Турегалиев в Желаево и аким Теректинского района Мурат Мукаев в Новой жизни.

Скучный доклад, попытки убежать от вопросов жителей, непонятные слова и не менее понятные цифры – все это сделало обе отчетные встречи похожими, как братья- близнецы.

Во время своих традиционных докладов и аким Новой жизни Жандос Нигметов, и аким Желаево Тимур Ашигалиев постоянно давили на «рост» в процентном соотношении. Например: население Желаево за последние 10 лет выросло на 10 %. «Население» слышит «выросло», и у него в голове вырисовывается позитивная картиночка. А на деле: в 2006 году в Желаево проживало 2044 человека, а в 2016 — 2283 человека. Вот и весь позитив.

Не забыли наши акимы пересчитать и личное хозяйство сельчан.

— В нашем селе зарегистрировано 249 коров, 331 лошадь и 444 курицы, что на 15% больше, чем три года назад, — зачитывает в своем докладе аким.

Разве такими цифрами акимы покажут реальную картину жизни? Если во всем идет рост и, как они любят говорить, «положительная динамика», то почему же сельская молодежь готова работать на любой черновой работе в городе, лишь бы не оставаться в селе? Почему в 21 веке не каждое село может похвастаться водой в доме и газом?

Второе, что просто не может не раздражать, так это абсолютная бесполезность акима во время традиционных докладов в стиле «в этом году мы достигли». Каждый доклад сопровождается слайдами. На картинках все замечательно указывается, люди прекрасно видят, что и где у них в селе возросло или упало (хотя, судя по отчетам, у нас ничего нигде не падает!). Зачем людям это бестолковое звуковое сопровождение, к тому же, весьма нудное.

Еще одно подтверждение бесполезности сельских акимов – многочисленные замы, сотрудники и начальники отделов, присутствующие на встрече.

«Я поручаю вам, Иван Борисович, взять на контроль этот случай», «Светлана Ивановна, вы же разберетесь?» — то и дело дают распоряжения акимы.

Возмущает также время, которое выделяется на открытый разговор с населением. В Чаганске из 1,5 часов, которые шла отчетная встреча, аким разговаривал с людьми всего 30 минут, зато на доклады обоих акимов ушел час.

О каком открытом диалоге может идти речь, если людям не разрешают задавать вопросы на этой встрече?

— Главное, нам сказали, не задавать никаких вопросов, — сказала мне женщина, усаживаясь в соседнее кресло во время отчета в Чаганске.

Да и аким Теректинского района (он тоже присутствовал на отчетной встрече) очень быстро закруглился.

— Эта встреча не последняя с вами, мы обязательно с вами еще встретимся на главной отчетной встрече, да и каждый вторник меня можно найти в Подстепном, я принимаю, — поспешил удалиться Мурат Мукаев.

Мукаев нагрузил народ лишней информацией, рассказывая о районе и соседних селах.

Людям куда интересней знать новости своего села, а не других, пусть даже соседних. Например, сообщение о ремонте клуба в соседнем Социализме не несло никакой информационной нагрузки, а вот то, что в Чаганске в 2018 году построят клуб, это интересно.

Не могли не удивить растраты акимата: 21 миллион тенге потратил акимат Чаганского сельского округа на свое содержание, в то время как общий бюджет поселка составил… 66 миллионов тенге.

Какой толк в отчетных встречах, если на них ничего не решается и не говорится вся правда? Было бы лучше, если бы аким встречался с народом каждый квартал, чтобы получался открытый диалог с жителями и реально решались бы проблемы.