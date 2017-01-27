Американские учёные впервые вырастили эмбрион из клеток человека и свиньи

Об этом исследовании сообщило издание Cell.

Во время эксперимента в эмбрион свиньи ввели стволовые клетки человека. Их доля, как пишет Cell, составляет меньше одной тысячной процента, остальное клетки свиньи. Затем эмбрион подсадили свиноматке. И спустя четыре недели стволовые клетки в зародыше преобразовались в предшественников разных видов ткани, в том числе сердца, печени и нейронов, сообщает издание. Впервые человеческие клетки росли внутри крупного животного, довольны исследователи. И это первый случай, когда скрещивание генов не привело к их смерти. Учёные называют гибрид человека и свиньи химерой. При этом признают, что результаты могли бы быть и лучше. Из более чем двух тысяч подсаженных эмбрионов развились менее двухсот. Невысокую эффективность применённого метода один из авторов исследования профессор Хуан Карлос Бельмонте из института биологических исследований в Калифорнии объяснил долгой эволюцией, которая разделяла человека и свинью. Но всё же пока это самый успешный опыт, отмечает специалист. Главная цель исследований вырастить органы, пригодные для пересадки больным людям. Кроме того химеры могут помочь изучить начало развития заболеваний человека.

Ранее американские СМИ сообщали о подобных экспериментах. Правда, такие исследование многие называли неэтичными. Их отказались финансировать Национальные институты США. Впрочем летом прошлого года западные СМИ сообщали, что американский Минздрав может одобрить эксперименты по скрещиванию животного и человека.

«Эхо Москвы»