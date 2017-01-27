Бывшие депутаты Госдумы сдают экс-президента Украины Януковича и Путина

Как стало известно “Ъ”, бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. О том, что по этому делу допрошены уже два бывших российских парламентария, несколько дней назад заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде господина Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, не сумевший переизбраться в Думу седьмого созыва по одномандатному округу от КПРФ, дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Процесс по этому делу может начаться в Киеве уже в марте, а в феврале в ГПУ планируют завершить все следственные действия.

По данным “Ъ”, господин Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Господин Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о якобы имевших место договоренностях между господином Януковичем и российским руководством.

До недавнего времени Илья Пономарев считался в Киеве одним из ключевых свидетелей по этому делу. Но несколько дней назад генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что свои показания против Виктора Януковича дал и еще один бывший российский депутат. «Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева,— заявил господин Луценко 22 января в эфире телеканала “1+1”.— Во время визита Суркова (помощник президента РФ Владислав Сурков.— “Ъ”) в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении».

По словам источника “Ъ”, близкого к ГПУ, Денис Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича». Собеседник “Ъ” не исключил, что по итогам этой беседы господин Луценко предъявил господину Януковичу обвинения в госизмене, которая заключалась в том, что экс-президент якобы пригласил на Украину российские войска.

Следственный комитет России подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы и пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности (см. “Ъ” от 30 марта 2016 года). Украинское издание «Деловая столица» ранее первым сообщало, что он и его супруга Мария Максакова, представлявшая в Думе шестого созыва «Единую Россию», перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года. При этом, по данным “Ъ”, госпожа Максакова продолжает регулярно посещать Россию, где она выступает в Мариинском театре. Денис Вороненков и Мария Максакова в четверг были недоступны для комментариев.

Коммерсант