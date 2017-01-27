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Опубликовано: Пт, Янв 27th, 2017
315 ЗКО / Картина дня

Эстафета огня проходит в Уральске (Видео)

Первый этап эстафеты уже завершен, второй — возьмет старт в 14.00 часов около Ледового дворца спорта.

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Торжественное зажжение огня зимней Универсиады состоялось сегодня утром, 27 января, около Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова.

После небольшой концертной программы аким области Алтай Кульгинов вручил факел призеру Олимпийских игр в Рио Екатерине Ларионовой, которая начала эстафету огня в Уральске.

Также  факелоносцами сегодня выступили – многократный чемпион мира по самбо Ербулат Байбатыров, бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Аман Капышев, чемпион мира по шахматам Саин Жанат, чемпион мира по греко-римской борьбе Артур Умбеткалиев. Кроме спортсменов факелоносцами выступили отличные студенты и активисты.

Несмотря на морозную погоду сегодня, на протяжении всего маршрута был создан живой коридор из студентов и школьников. Чтобы поприветствовать факелоносцев останавливались и случайные прохожие уральцы.

Как и сообщалось ранее, в городе было перекрыто движение общественного транспорта по проспектам Достык и Евразия. Это вызвало огромное возмущение среди водителей. Однако, отметим, что по мере прохождения факелоносцев движение на проспектах сразу открывалось.

Екатерина Литвякова, Нурлыбек Емранов

Один комментарий
  1. Дотошный:
    27 Январь 2017 в 13:37

    Бедняжки школьники и подневольные студенты….околели в 20ти градусный мороз .

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