Эстафета огня проходит в Уральске (Видео)

Первый этап эстафеты уже завершен, второй — возьмет старт в 14.00 часов около Ледового дворца спорта.

Торжественное зажжение огня зимней Универсиады состоялось сегодня утром, 27 января, около Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова.

После небольшой концертной программы аким области Алтай Кульгинов вручил факел призеру Олимпийских игр в Рио Екатерине Ларионовой, которая начала эстафету огня в Уральске.

Также факелоносцами сегодня выступили – многократный чемпион мира по самбо Ербулат Байбатыров, бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Аман Капышев, чемпион мира по шахматам Саин Жанат, чемпион мира по греко-римской борьбе Артур Умбеткалиев. Кроме спортсменов факелоносцами выступили отличные студенты и активисты.

Несмотря на морозную погоду сегодня, на протяжении всего маршрута был создан живой коридор из студентов и школьников. Чтобы поприветствовать факелоносцев останавливались и случайные прохожие уральцы.

Как и сообщалось ранее, в городе было перекрыто движение общественного транспорта по проспектам Достык и Евразия. Это вызвало огромное возмущение среди водителей. Однако, отметим, что по мере прохождения факелоносцев движение на проспектах сразу открывалось.

Екатерина Литвякова, Нурлыбек Емранов