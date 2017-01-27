Маслихат Уральска: «Нас своевременно не известили о необходимости работы на сайте»

Маслихат города Уральск сегодня прокомментировал ситуацию со своим официальным сайтом. По словам секретаря городского маслихата некорректная информация на сайте www.oral-maslihat.kz объясняется тем, что аппарат маслихата своевременно не оповестил депутатов «о необходимости систематической работы на сайте».

После публикации депутаты гормаслихата свой официальный сайт и вправду обновили. Но теперь кнопку «Задать вопрос» удалили совсем. Видимо, депутаты решили, что без обратной связи им будет жить спокойнее.

Речь идет о публикации на сайте «Уральской недели» от 26 января с.г. «Депутаты маслихата Уральска считают, что работают в Думе и рекламируют онлайн услуги». В статье сообщалось о том, что депутаты уральского маслихата игнорируют обращения граждан на этом сайте, а в рубрике «Депутатские запросы» в блоге секретаря городского маслихата Аккали Аубекерова и вовсе размещена ссылка на нормы работы Думы.

На другой день после публикации в редакцию «Уральской недели» поступило официальное разъяснение ситуации за подписью секретаря городского маслихата Аккали Аубекерова. В своем письме он сообщил:

«На публикацию на вашем сайте от 26 января 2017 года, касающуюся работы сайта городского маслихата, сообщаю следующее.

Депутатский корпус Уральского городского маслихата, нынешнего 6-го созыва, начал свою деятельность в марте 2016 года. Одно из основных направлений нашей работы — это контроль за формированием и эффективным расходованием бюджетных средств по приоритетным направлениям инфраструктурного развития города.

Помимо деятельности депутатов в постоянных комиссиях и на сессиях маслихата, ими проводится большая работа в своих избирательных округах. Ежедневно приходится решать различные проблемы жителей, проживающих на территории округа. Это и вопросы ремонта и освещения дорог, благоустройства территорий, охрана правопорядка и множество других насущных проблем. За отчетный период депутатами было направлено 79 официальных депутатских запросов. Кроме этого, депутаты систематически осуществляют личный прием граждан в общественных приемных. Графики приема граждан публикуются на сайте городского маслихата.

Что касается некорректных данных, размещенных на сайте во вкладке «Депутатские запросы», здесь имеется вина аппарата городского маслихата, сотрудники которого своевременно не поставили в известность депутатов нового 6-го созыва, что на сайте городского маслихата есть функция ответа на запросы избирателей в онлайн режиме.

К сотрудникам аппарата городского маслихата, которые были ответственны за работу сайта, и своевременно не оповестили депутатов о необходимости систематической работы на сайте маслихата, применены меры дисциплинарного воздействия. На данное время все некорректные данные с сайта Уральского городского маслихата удалены.

В свою очередь, я хочу поблагодарить сотрудников Вашего сайта за активную гражданскую позицию и неравнодушие, которые помогают своевременно устранять недостатки в нашей работе.

С уважением, секретарь Уральского городского маслихата А.Аубекеров».

В настоящее время сайт городского маслихата и вправду обновился. Появились фотографии и видео, с различных мероприятий, в ленте новостей появились относительно свежие сообщения. Но вот со злополучными вопросами и обращениями избирателей депутаты поступили весьма своеобразно. Теперь на сайте и в блогах депутатов вообще нет функции «Задать вопрос», также нет теперь кнопки «Депутатские запросы». Видимо депутаты решили проблему старым добрым способом — вообще избавиться от обратной связи с избирателями. Нет избирателя — нет проблем.