На Пятимарском водохранилище от замора погибло много рыбы
Данияр:
Это Пятимарский сброс. Погибло очень много жереха и судака. Предположительно замор. Открыли шлюз — мертвую рыбу прибило. Кто-нибудь за это отвечает?
Данияр:
Это Пятимарский сброс. Погибло очень много жереха и судака. Предположительно замор. Открыли шлюз — мертвую рыбу прибило. Кто-нибудь за это отвечает?
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