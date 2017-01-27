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Опубликовано: Пт, Янв 27th, 2017
1 Народные новости

На Пятимарском водохранилище от замора погибло много рыбы

Данияр:

Это Пятимарский сброс. Погибло очень много жереха и судака. Предположительно замор. Открыли шлюз — мертвую рыбу прибило. Кто-нибудь за это отвечает?

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