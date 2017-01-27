Стрелки «часов Судного дня» сдвинуты на 30 секунд в сторону «ядерной ночи»

Совет директоров журнала The Bulletin of Atomic Scientists перевел “Часы Судного дня” на 30 секунд вперед из-за “безрассудных” заявлений Дональда Трампа об увеличении ядерных арсеналов. Часы существуют с 1947 года, и лишь однажды они были на полминуты ближе к концу света – в 1953 году, когда СССР и США провели испытания водородной бомбы.

Стрелки символических «часов Судного дня» были впервые за 70 лет сдвинуты на 30 секунд в сторону «ядерной ночи». Об этом стало известно из распространенного сообщения американского журнала «Буллетин оф атомик сайентистс».

Издатель выходящего в Чикаго академического журнала ученых-атомщиков Рэйчел Бронсон, выступая в четверг (26 января) на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщила о решении передвинуть стрелки часов Судного дня на 2017 год. Это символический отсчет времени до глобальной катастрофы – возможность которой журнал продолжает ежегодно оценивать с момента его создания в 1947 году.

Объясняя причины этого решения, Бронсон заявила, что «первой причиной стал опасный и безрассудный язык, используемый по всему земному шару, особенно в Соединенных Штатах во время президентских выборов и после них, вокруг ядерного оружия и ядерных угроз». Второй причиной она назвала всё большее пренебрежение научной экспертизой, которая необходима, по ее словам, «когда дело идет о реагировании на острые глобальные проблемы, включая изменение климата».

«Часы Судного дня» показывают теперь 23:57:30. Среди причин такого решения – стоящие перед человечеством глобальные проблемы и заявления некоторых политиков, в число которых входит президент США Дональд Трамп. Наибольшее время часы показывали в 1953 году (23:58) в связи с испытаниями СССР и США термоядерной бомбы.

«Радио Азаттык»