Тамара Еслямова — Как мы спасаемся

Особенность работы в благотворительном фонде — каждый день встречаться с крайними бедственными ситуациями в жизни детей. Горе, отчаяние, чувство вины и безнадежности — родители больных детей годами находятся в этом состоянии, и это все, чем они могут с нами поделиться. Спасаемся от эмоционального выгорания — депрессиями количеством добра, которого в мире точно больше, чем равнодушия и зла. Слава богу, что у нас в фонде много добрых и чудесных историй.

Вот журналисты «Уральской недели» рассказали два дня назад о 16-летней Дане Лукпановой, которая в шестилетнем возрасте, играя, забралась в открытую трансформаторную будку и получила тяжелейшую электротравму (Выжила, чтобы жить ). Девочка лишилась левой руки, удар электротока выжег ей часть лобной кости вместе с правым глазом. Врачи московской клиники им. Бурденко провели ряд операции реконструктивного характера и велели приехать к ним на дальнейшие операции через 10 лет. Дане предстоит тщательное обследование и восстановительные операции на головном мозге. Предварительная стоимость всех процедур в клинике им.Бурденко- 1 186 000 тенге, не считая проезда и проживания. Семья обратилась за помощью в фонд, так как самим такую сумму не собрать. на настоящий момент собрано 35 000 тенге.

Обо всем этом рассказала «Уральская неделя» на сайте, и в тот же день люди стали отзываться. Один индивидуальный предприниматель перечислил для Даны 60 тысяч тенге, наличными добрые люди принесли в фонд 35 тысяч тенге, и на QIVI-кошелек поступили 4 тысячи тенге.

Нам в фонде казалось, что собрать все 1 млн. 186 тыс. тенге для Даны будет почти несбыточным делом. Теперь у меня больше веры в то, что у нас с вами все получится.

И вот еще одна ситуация, где требуется ваша помощь.

Двум мальчишкам, 9 и 11 лет, нужна теплая верхняя одежда и обувь. За них просит социальный педагог школы, где они учатся. Рассказывает: отец воспитывает мальчишек один после развода со спившейся женой. Жаслану Исабекову пришлось оставить работу вахтовым методом в другой области и перебиваться случайными заработками дома. Своим мальчикам он и мать, и отец. Стирает, готовит пищу, убирается в доме. Школа помогла им с одеждой и канцтоварами в начале учебного года, прикрепила мальчишек к школьной столовой. Но на теплую верхнюю одежду и обувь ни у отца, ни у школы нет средств. Если захотите помочь мальчикам, вот размеры курток-36,40,обувь — 35,37. Телефон отца Жасулана -8-775-313-88-78

Телефон менеджера фонда «Жулдыз» Данары Идрисовой 8-702-723-45-11. Данара ответит на все ваши вопросы.

КАК ПОМОЧЬ: 1. Пожертвование в фонд для больных детей можно перечислить через терминалы QIVI, (в рубрике «Другие» найти «Благотворительный фонд «Жулдыз»), или на номер кошелька 777 761 02 61 2. В терминалах КАССА-24, 3. В кассах Халык Банка

4. опустить пожертвование в боксы для сбора пожертвований в супермаркетах города.

5. Можно приносить деньги в бухгалтерию фонда (г.Уральск, ул.Кердери-138)

6.. Перечисли КАССА-24,ть по реквизитам фонда, «Жулдыз»:БИН 091240007538,БИК NURSKZKX, код-18, ИИК KZ4284914KZ005764048 в фил. АО Нурбанк г. Уральск.

Спасибо вам, добрые люди.