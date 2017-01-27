В Уральске к  20 годам тюрьмы приговорили убийцу супругов Зайцевых

При этом 5 лет своего срока Игорь Алексеенко проведет в колонии особого режима. Об этом сообщил судья Нурлан Губашев сегодня, 27 января во время приговора по данному уголовному делу.

Согласно материалам уголовного дела, 28 октября 2016 года, 39-летний Игорь Алексеенко, вместе со своей супругой был в гостях у семьи Андреевых. Кроме них, в доме Андреевых были супруги Алексей и Ирина Зайцевы. Андреевы праздновали покупку новой техники.

— Во время застолья между Ириной Зайцевой и Алексеенко завязалась ссора, после чего последний ударил женщину ножом в область сердца, — сообщил судья Нурлан Губашев. – В этот момент, супруг Ирины Алексей пытаясь защитить свою жену, набросился на Алексеенко. Тогда Алексеенко ударил мужчину 6 раз ножом в область груди.

Также судья сообщил, что другие гости, присутствующие в доме Андреевых пытались успокоить Алексеенко, однако это сделать им не удалось.

Осужденный Игорь Алексеенко свою вину признает.

Суд признал Игоря Алексеенко виновным в убийстве супругов Зайцевых, также квалифицировал это убийство как особо жестокое, поскольку Алексеенко убивал Ирину Зайцеву на глазах у близкого человека.

Также «УН» стало известно, что во время убийства Зайцевых в той же квартире находился их 10-летний сын Максим Зайцев.

— Суд назначил наказание для Игоря Алексеенко 20 лет лишения свободы, с отбыванием 5 лет наказания в колонии особого режима, — зачитал приговор судья Губашев. — Также суд обязует Алексеенко выплатить по иску за моральный ущерб родителям Зайцевых 2 миллиона тенге.

Мать Ирины Зайцевой, Людмила Новичкова с приговором суда согласна.

— Конечно, он будет сидеть в камере, но моих детей это не вернет, — говорит пенсионерка. – Он всем свидетелям рассказывал, что будет сидеть 8 лет и больше ему ничего не будет. Но суд восстановил справедливость.

Также, со слов Людмилы Новичковой, опекунство над детьми дочери ей оформили без проблем.

— Внуки сейчас живут со мной, Максим вспоминает часто о родителях, раньше не спал ночами, но сейчас ему стало лучше, — рассказывает бабушка сирот.

Исправительные колонии особого режима — это вид исправительных колоний, в которых отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.

Акмарал Шаяхметова