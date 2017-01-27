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Опубликовано: Пт, Янв 27th, 2017
89 ЗКО / Картина дня / Народные новости

Водители уральских маршруток жалуются на обледенелые остановки

Юрий Попов, водитель маршрутного автобуса № 5 : Почему в Уральске никто не следит за обледенелыми остановками?

аыаи

Мы, как водители маршрутов не можем подъехать на остановку. По всему маршруту «пятерки» такая ситуация. Это ведь может спровоцировать аварии! Весь коллектив водителей жалуется. Из-за льда мы не укладываемся в график. Жаловались начальству, но им по барабану. Неужели у нашего ДЭПа не хватает техники и рабочих ,чтобы исправить эту ситуацию?

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