Погода -21oC
$328.73=
351.51=
5.47=
Опубликовано: Сб, Янв 28th, 2017
0 Деньги / ЗКО / Картина дня

Экс-директору АО «Жайыктеплоэнерго» грозит 10 лет тюрьмы  

 

На минувшей неделе, во время прения сторон, обвинение запросило у суда наказание для  Нурлыбека Киреева в виде 10 лет колонии общего  режима

Без имени-3

Адвокат экс-главы уральских тепловиков Руслан Шагатаев, считает, прокурор запросил такой срок для Киреева, потому что тот является руководителем предприятия.

—  Бакира Каримова, в сентябре этого года осудили по аналогичной статье на 7 лет лишения свободы, — рассказывает адвокат Шагатаев. — Но Каримов был начальником отдела госзакупок, а мой подзащитный являлся руководителем всего предприятия, на нем лежала особая ответственность.

 

Сам подсудимый Нурлыбек Киреев ответственности за произошедшее с себя не снимает, но в последнем слове заявил, что у него не было умысла к хищению денег.

 

—  В 2014 году АО » Жайыктеплоэнерго » потеряли большие деньги — 349 миллионов тенге ( 2 миллиона  долларов, по курсу 2014 года), мой подзащитный признает, что его вина в этом есть , — рассказал Шагатаев. —

В своем последнем слове суду Киреев сказал, что он зря доверился  сотрудникам ЖТЭ: руководителю госзакупок Каримову, бухгалтеру,  финансовому директору и другим, которые в один голос твердили ему о безопасности сделки. Именно это, по словам Киреева и стало роковой ошибкой, послужившей поводом для для уголовного дела.

Однако хищение средств из госказны бывший директор «Жаиктеплоэнерго» продолжает отрицать.

— Мой подзащитный считает , что в уголовном деле много противоречий в показаниях свидетелей, а обвинение построено на домыслах и версиях, — рассказал адвокат Шагатаев.

Напомним, экс- гендиректор АО «Жаиктеплоэнерго»  Нурлыбек Киреев совместно с начальником отдела госзакупок Бакиром Каримовым разыграли тендер на поставку запасных частей для газотурбинной установки.  Тендер был выигран Калужской фирмой «ТрубПромСервис». После перечисления аванса в размере 349 миллионов тенге, фирма вместе с деньгами исчезла.

В июне 2016 года антикоррупционное агенство объявило директора Нурлыбека Киреева в розыск.

17 ноября 2016 года Киреев явился в следственный орган и был водворен в ИВС.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-28
Утром-21 ℃
Днем-21 ℃
Вечером-20.04 ℃
Ночью-19.59 ℃
Влажность81 %
ДавлениеhPa 1030.43
Скорость ветра2.58 м/с
2017-01-29
Утром-20.71 ℃
Днем-12.31 ℃
Вечером-12.14 ℃
Ночью-12.46 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1040
Скорость ветра3.86 м/с