Экс-директору АО «Жайыктеплоэнерго» грозит 10 лет тюрьмы  

На минувшей неделе, во время прения сторон, обвинение запросило у суда наказание для Нурлыбека Киреева в виде 10 лет колонии общего режима

Адвокат экс-главы уральских тепловиков Руслан Шагатаев, считает, прокурор запросил такой срок для Киреева, потому что тот является руководителем предприятия.

— Бакира Каримова, в сентябре этого года осудили по аналогичной статье на 7 лет лишения свободы, — рассказывает адвокат Шагатаев. — Но Каримов был начальником отдела госзакупок, а мой подзащитный являлся руководителем всего предприятия, на нем лежала особая ответственность.

Сам подсудимый Нурлыбек Киреев ответственности за произошедшее с себя не снимает, но в последнем слове заявил, что у него не было умысла к хищению денег.

— В 2014 году АО » Жайыктеплоэнерго » потеряли большие деньги — 349 миллионов тенге ( 2 миллиона долларов, по курсу 2014 года), мой подзащитный признает, что его вина в этом есть , — рассказал Шагатаев. —

В своем последнем слове суду Киреев сказал, что он зря доверился сотрудникам ЖТЭ: руководителю госзакупок Каримову, бухгалтеру, финансовому директору и другим, которые в один голос твердили ему о безопасности сделки. Именно это, по словам Киреева и стало роковой ошибкой, послужившей поводом для для уголовного дела.

Однако хищение средств из госказны бывший директор «Жаиктеплоэнерго» продолжает отрицать.

— Мой подзащитный считает , что в уголовном деле много противоречий в показаниях свидетелей, а обвинение построено на домыслах и версиях, — рассказал адвокат Шагатаев.

Напомним, экс- гендиректор АО «Жаиктеплоэнерго» Нурлыбек Киреев совместно с начальником отдела госзакупок Бакиром Каримовым разыграли тендер на поставку запасных частей для газотурбинной установки. Тендер был выигран Калужской фирмой «ТрубПромСервис». После перечисления аванса в размере 349 миллионов тенге, фирма вместе с деньгами исчезла.

В июне 2016 года антикоррупционное агенство объявило директора Нурлыбека Киреева в розыск.

17 ноября 2016 года Киреев явился в следственный орган и был водворен в ИВС.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА