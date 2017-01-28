Полиция назвала самые криминальные районы Уральска

Самыми опасными местами в Уральске полиция считает районе «Ремзавод» и район центрального рынка.

Об этом сообщил начальник управления местной полиции ЗКО Манарбек Габдуллин 28 января во время отчетной встречи с населением. Вопрос о том, какие районы города считаются самими криминальными, шефу полиции задали из зала.

— Самыми криминогенными районами города остаются «Ремзавод» и район центрального рынка. На эти районы пришлось примерно треть всех краж, грабежей, причинения телесных побоев, пьянства в общественных местах. В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на то, что большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В 2016 году в области было зарегистрировано 1545 преступлений, совершенных в пьяном виде. Это очень высокий показатель. ЗКО занимает пятое место по республике по количеству «пьяных» преступлений, — сказал Манарбек Габдуллин.