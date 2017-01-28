Полиция Уральска признала, что не может остановить волну краж
Полиция не может обуздать волну краж, которые составляют большую часть совершаемых преступлений. Об этом заявил руководитель местной полицейской службы полковник полиции Манарбек Габдуллин, во время своей отчетной встречи с населением, которая прошла 28 января в Уральске.
По словам Манарбека Габдуллина, сегодня кражи чужого имущества составляют более 60 % всех преступлений совершаемых в ЗКО. Большая часть краж совершается в Уральске.
— Подавляющее большинство — это кражи сотовых телефонов, кражи из салонов автомобилей и карманные кражи. По сравнению с 2015 годом в 2016 году количество таких преступлений выросло на 8,2% . Воровство мобильных телефонов это примерно четверть всех краж. Практически все ворованные сотовые телефоны поступают во вторичный оборот. В настоящее время в Уральске есть около 70 точек вторичного сбыта бывших в употреблении мобильных телефонов. Из них 37 это точки продажи в торговых центрах и магазинах. Остальное это различные точки по ремонту и обслуживанию сотовых телефонов. Но кроме того, есть огромное количество бывших в употреблении телефонов, которые сбываются через социальные сети и сайты продаж в интернете. Вынужден признать, что кардинально мы эту ситуацию переломить не можем, так как отслеживать соцсети невозможно, — сказал Манарбек Габдуллин.
По его словам, в настоящее время полиция предпринимает меры, чтобы остановить продажу сотовых телефонов на вторичном рынке.
— Мы требуем от владельцев точек реализации, чтобы они принимали к продаже телефоны имеющие документы, записывали фамилию, имя, отчество человека, который принес телефон и фотографировали его документы. Но в настоящее время эти требования соблюдаются не всеми владельцами точек реализации, — сказал Манарбек Габдуллин.
Редакция «Уральской недели» выражает сомнения в искренности начальника местной полиции, в той части, где он говорит о невозможности отслеживания соцсетей. Как известно, в мае прошлого года, накануне земельных митингов, именно сотрудники местной полицейской службы провели массовые задержания гражданских активистов и журналистов, объясняя это тем, что отслеживали их посты в соцсетях. Остается догадываться, что мешает тем же самым сотрудникам так же эффективно отслеживать в социальных сетях продажи ворованных сотовых телефонов.
Также местная полиция не может похвастать своей эффективностью в борьбе с кражами из автомобилей. По данным Манарбека Габдуллина, из 956 зарегистрированных автомобильных краж, полиция смогла раскрыть только 15% — 148 краж. Притом, что количество таких краж выросло по сравнению с прошлым годом почти на 10 %. Шеф полиции низкую раскрываемость автомобильных краж объясняет халатностью самих автовладельцев, мол, сами оставляют свои автомобили где попало и без сигнализации. Кроме того, Манарбек Габдуллин посетовал на то, что за последние шесть лет значительно увеличилось и количество автомобилей.
— Если в 2010 году в ЗКО было зарегистрировано 133 тысячи автомобилей, то в 2016 году уже 199 тысяч автомобилей. А в городе не хватает охраняемых автостоянок и потому автовладельцы оставляют свои автомобили во дворах и на улицах, — сказал Манарбек Габдуллин.