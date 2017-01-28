Размышления у парадного подъезда акима

Житель Зачаганска Талгат Якубов, после отчетной встречи акима Уральска, решил поделиться с пользователями сайта своим мнением о том, как прошла встреча власти и народа. Ниже мы приводим текст письма Талгата Якубова полностью.

«Солидарен со статьей «Отчетная встреча акима Уральска в Зачаганске: говорили много, не сказав ничего» Муханова Азамата, с некоторыми комментариями.

Первое, что радует это то, что в статье своевременно отражено то, для чего собираются представители власти и жители, а именно обсудить возникающие и не решаемые проблемы. Насущные вопросы, без «шелухи».

Второе, нравится то, что журналисты «Уральской недели» имеют свой профессиональный взгляд на происходящие в городе события.

Сначала была мысль оставить комментарий к статье, но подумав и начав изложение мыслей пришел к выводу, что создается полноценная заметка. Мое очередное размышление – это попытка раскрыть и расставить приоритеты в своем обращении к руководству города Уральска и Уральской области.

Поэтому последую таким образом:

1. Немного правки, так как момент важный! При обсуждении вопроса газоснабжения представитель компании «Алтим» был указан как застройщик. Это ошибка, поэтому корректирую. Застройщик, в нашем случае — это ГУ «Отдел строительства г. Уральска».

Аким города, вопросы: применения труб бывших в употреблении при устройстве системы газоснабжение; подключения дома к системе газоснабжения опять «завел за корягу», а именно запросил к ответу представителя «КазТрансГазАймак» и подрядчика («Алтим») и думаю, что это было намеренно! Чтобы «вывести из под удара» застройщика! НО!!! Мы все должны ЗНАТЬ, что ответственность за действия и бездействия, прежде всего, лежит на ЗАСТРОЙЩИКЕ!!! И акиму г. Уральска следует спрашивать с застройщика ежедневно, т.к. ситуация с качеством работ в строительстве, а вследствие этого и уровень безопасности жизни людей, стремительно ухудшается! Власть должна понимать, что если существует «принцип кумовства», то он не должен превалировать над здравым подходом к любому делу, что кому-то надо РЕАЛЬНО работать, по-инженерному, а именно перед началом проектирования производить полный цикл инженерных изысканий (при продолжительном простое необходима актуализация данных инженерных изысканий), вести технический надзор, вести надзор за ведением авторского надзора, за грамотным оформлением и утверждением исполнительной документации и т.д. Это рутинная, необходимая, ежедневная работа! Завтра станет вопрос «что мы передадим» тем, кто идет за нами, а с таким подходом, оказывается, что ничего. Сильных, еще советских инженеров «отодвинули», намеренно подобраны «неинженеры», которые передадут неиженерный подход следующим «неинженерам» (допускаю, возможные неологизмы и тавтологию).

Позволю сравнение. В прошлом году ремонтировали дорожное покрытие центрального проспекта, без замены всего «пирога». Ремонт длился, на мой взгляд, очень долго, несколько месяцев (начался весной и закончили в где-то в августе…) при этом сколько было создано неудобств для движения транспорта… В 1998 году в СПб отремонтировали весь Невский проспект (4,5 км) за 5 дней и ночей, с заменой всего «пирога», с разработкой траншеи на минус 4 метра, в относительных отметках. Это к тому, что при правильном, инженерном подходе можно много хорошего сделать!

Говорил акиму и здесь повторю, что в Уральске много умных людей, опытных инженеров и при правильном подходе можно строить качественно, надежно и красиво.

2. На основании многих вопросов, запросов на решение проблем по направлению – строительство, возможно, редакция сделает журналистский запрос, производится ли аттестация рабочих мест (на соответствие занимаемой должности) в отделе строительства Уральска.

3. Ответственно замечаю, что аким города на первую часть моего вопроса (о том почему не производится контроль работы ГУ «Отдел строительства г. Уральска»…) отвечал моими словами от 23 ноября 2016 года, во время встречи «в полях», т.е. в мкр. Коктем. Как

говорится, ссылка на первоисточник обязательна! Но, видите как… задающему вопрос ответ его же словами…

Тогда он спросил у меня, что я думаю и чтобы предпринял? Я ответил, что отвод воды от одного (моего или другого) дома не решит проблему, что надо охватить весь микрорайон (по обе стороны улицы, включая ранние застройки), а для этого необходимо произвести полную топосъемку, которую затем необходимо увязать с исполнительной документацией и все это под руководством главного инженера проекта (так называемый ГИП).

Подсказал, наглядно показал еще много нарушений при строительстве жилых домов микрорайона. Мы тогда поняли друг друга. Аким там же «в поле» дал задание создать рабочую группу и включить туда одного из жителей. Но как оказалось, аким связался только с архитектором из Астаны, который сказал то, что я уже рассказал тогда, в поле.

А за два месяца, с 23 ноября 2016 года, получается ничего инженерно правильного не сделано! Два месяца (!), за которые можно было бы произвести изыскания, запроектировать и внести корректировки в бюджет.

Прочитал комментарии, согласен с некоторыми читателями (жителями). Но снисхождение: «Когда-то что-то достроят, наверстают…», это как в начальных классах школы. Велосипед уже изобретен давно. Теперь просто правильно управлять им и все что нужно.

Но я хочу еще раз подчеркнуть цель моих обращений, а именно, что чиновники заводят разговор так, что люди начинают путать причину и следствие. Причина же кроется в отсутствии профессионального подхода к делу у Застройщика. Вот что я хотел донести до руководителя города.

Убеждаюсь в том, что в ГУ «Отдел строительства г. Уральска» нет оригинальных строителей и опытных инженеров. Это убеждение сложилось из того, как мы все знаем, что людей оценивают по их поступкам. И говорить о том, что все исправят, доделают, научаться – это как взять и «замылить глаза». Ведь можно сразу строить грамотно, правильно, качественно и укладываясь в производственный график. Это позволяет сбалансировать классический треугольник проекта: время, финансы, ресурсы.

Якубов Талгат».