Проверка регистрации и работа без жезла. Как будут работать сотрудники полиции объяснили в Уральске

Полиция не будет проверять регистрацию у людей на улице. Для этого у полиции есть доступ к базе данных. Об этом заявил начальник управления местной полиции ЗКО Манарбек Габдуллин.

Свои разъяснения начальник местной полиции дал во время отчетной встречи с населением в Уральске 28 января.

— Понятное дело, что на улице сотрудники полиции не будут требовать временную регистрацию у граждан. Для этого есть доступ к базе данных. Информацию о том, где гражданин зарегистрирован сотрудники полиции получают через служебные средства связи. Сейчас принят такой план — до середины марта сотрудники полиции будут разъяснять нормы закона о временной регистрации, — сказал Манарбек Габдуллин.

Кроме того, отвечая на вопросы жителей Мнарбек Габдуллин рассказал, как сотрудники полиции будут работать без жезла.

— Как вы знаете с 1 января сотрудники полиции работают без жезла. Поэтому выявлять нарушения правил дорожного движения и останавливать автомобили экипажи полиции будут в режиме патрулирования используя проблесковые маяки и устройства громкой связи. На стационарных постах полиции «Рубеж», в режиме стоянки экипажей, сотрудники полиции будут останавливать автомобили жестом руки. Сотрудники пеших нарядов также могут жестом руки останавливать автомобили, но делать это будут только в случаях грубого нарушения правил дорожного движения, — сказал Манарбек Габдуллин.

Вместе с тем шеф полиции заверил, что он лично будет реагировать на все жалобы населения по фактам противоправных или незаконных действий полиции.

— Грубое обращение, нарушение этики сотрудника полиции, нарушение закона, по любому факту жители могут обращаться в дежурную часть по номеру 102 или позвонив на телефон доверия 505431, — сказал Манарбек Габдуллин.