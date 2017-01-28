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Опубликовано: Сб, Янв 28th, 2017
312 ЗКО / Картина дня

Проверка регистрации и работа без жезла. Как будут работать сотрудники полиции объяснили в Уральске

Полиция не будет проверять регистрацию у людей на улице. Для этого у полиции есть доступ к базе данных. Об этом заявил начальник управления местной полиции ЗКО Манарбек Габдуллин. 

Манарбек Габдуллин, начальник управления местной полиции ЗКО

Манарбек Габдуллин, начальник управления местной полиции ЗКО

Свои разъяснения начальник местной полиции дал во время отчетной встречи с населением в Уральске 28 января.

— Понятное дело, что на улице сотрудники полиции не будут требовать временную регистрацию у граждан. Для этого есть доступ к базе данных. Информацию о том, где гражданин зарегистрирован сотрудники полиции получают через служебные средства связи. Сейчас принят такой план — до середины марта сотрудники полиции будут разъяснять нормы закона о временной регистрации, — сказал Манарбек Габдуллин.

Кроме того, отвечая на вопросы жителей Мнарбек Габдуллин рассказал, как сотрудники полиции будут работать без жезла.

— Как вы знаете с 1 января сотрудники полиции работают без жезла. Поэтому выявлять нарушения правил дорожного движения и останавливать автомобили экипажи полиции будут в режиме патрулирования используя проблесковые маяки и устройства громкой связи. На стационарных постах полиции «Рубеж», в режиме стоянки экипажей, сотрудники полиции будут останавливать автомобили жестом руки. Сотрудники пеших нарядов также могут жестом руки останавливать автомобили, но делать это будут только в случаях грубого нарушения правил дорожного движения, — сказал Манарбек Габдуллин.

Вместе с тем шеф полиции заверил, что он лично будет реагировать на все жалобы населения по фактам противоправных или незаконных действий полиции.

— Грубое обращение, нарушение этики сотрудника полиции, нарушение закона, по любому факту жители могут обращаться в дежурную часть по номеру 102 или позвонив на телефон доверия 505431, — сказал Манарбек Габдуллин.

Один комментарий
  1. real desperado:
    28 Январь 2017 в 16:45

    чё он гонит? пэпсам запретили делать движения,связанные с пдд.

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