Погода -20oC
$328.73=
351.51=
5.47=
Опубликовано: Сб, Янв 28th, 2017
81 ЗКО / Картина дня

В Уральске создан взвод конной полиции

В Уральске начинается набор сотрудников полиции для взвода конной полиции, которая будет патрулировать труднодоступные участки в дачных массивах. 

фото kstnews.kz

фото kstnews.kz

Об этом сообщил начальник управления местной полиции Манарбек Габдуллин, во время отчетной встречи с населением 28 января.

По его словам, кражи имущества в дачных массивах составляют внушительную часть нераскрытых преступлений. Созданное в этом году подразделение конной полиции будет нести службу по патрулированию прежде всего в дачных поселках и садоводческих товариществах.

— Проблема не новая. Уже не первый год уральцы страдают от краж имущества в дачных массивах. Поэтому с этого года мы начинаем конное патрулирование. В настоящее время уже есть база, в которой содержатся лошади. В настоящее время мы набираем сотрудников, к которым предъявляются особые требования. Задача нового подразделения предотвращение краж имущества и задержание подозреваемых. Мы создаем конный взвод, потому что есть очень много мест куда не могут проехать патрульные автомобили или пешие наряды. Особенно весной и осенью.

2 комментария
  1. Aslan M:
    28 Январь 2017 в 17:30

    Взвод ментавров)))) оооо как вы меня расмешили этой новостью))) ещё лук и стрелы выдайте этим супер полицейским))))

    0
    0
    Ответить
  2. Talgat_mechanic:
    28 Январь 2017 в 17:32

    Ну а че? мне нравиться.
    Уже можно открывать один опорный пункт на 1,2,3 дачную.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-28
Утром-20 ℃
Днем-20 ℃
Вечером-18.44 ℃
Ночью-17.08 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1028.97
Скорость ветра2.08 м/с
2017-01-29
Утром-19.96 ℃
Днем-15.25 ℃
Вечером-15.71 ℃
Ночью-17.03 ℃
Влажность80 %
ДавлениеhPa 1040.62
Скорость ветра4.11 м/с