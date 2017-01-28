В Уральске создан взвод конной полиции

В Уральске начинается набор сотрудников полиции для взвода конной полиции, которая будет патрулировать труднодоступные участки в дачных массивах.

Об этом сообщил начальник управления местной полиции Манарбек Габдуллин, во время отчетной встречи с населением 28 января.

По его словам, кражи имущества в дачных массивах составляют внушительную часть нераскрытых преступлений. Созданное в этом году подразделение конной полиции будет нести службу по патрулированию прежде всего в дачных поселках и садоводческих товариществах.

— Проблема не новая. Уже не первый год уральцы страдают от краж имущества в дачных массивах. Поэтому с этого года мы начинаем конное патрулирование. В настоящее время уже есть база, в которой содержатся лошади. В настоящее время мы набираем сотрудников, к которым предъявляются особые требования. Задача нового подразделения предотвращение краж имущества и задержание подозреваемых. Мы создаем конный взвод, потому что есть очень много мест куда не могут проехать патрульные автомобили или пешие наряды. Особенно весной и осенью.