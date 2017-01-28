В ЗКО ущерб от скотокрадства составил почти четверть миллиарда тенге

Ущерб от скотокрадства в ЗКО в 2016 году составил 210 млн тенге. Об этом сообщил Манарбек Габдуллин, начальник местной полицейской службы ЗКО.

По его словам, из названной суммы ущерба возмещены хозяевам похищенного скота 82 млн тенге. Самое большое количество краж скота приходится на Акжаикский район ЗКО, где было зафиксировано 101 случай скотокрадства. Далее идут Зеленовский и Теректинский районы в которых зафиксировано в прошлом году по 75 случаев скотокрадства.

— Среди раскрытых преступлений есть обезвреженная преступная группа, которая неоднократно отстреливала лошадей в Акжаикском районе. На их счету более 10 случаев отстрела лошадей. В настоящее время расследование в отношении членов этой преступной группы завершается и будет передано в суд, — сообщил Манарбек Габдуллин.