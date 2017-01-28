Погода -20oC
$328.73=
351.51=
5.47=
Опубликовано: Сб, Янв 28th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

В ЗКО ущерб от скотокрадства составил почти четверть миллиарда тенге

Ущерб от скотокрадства в ЗКО в 2016 году составил 210 млн тенге. Об этом сообщил Манарбек Габдуллин, начальник местной полицейской службы ЗКО.

фото today.kz

фото today.kz

По его словам, из названной суммы ущерба возмещены хозяевам похищенного скота 82 млн тенге. Самое большое количество краж скота приходится на Акжаикский район ЗКО, где было зафиксировано 101 случай скотокрадства. Далее идут Зеленовский и Теректинский районы в которых зафиксировано в прошлом году по 75 случаев скотокрадства.

— Среди раскрытых преступлений есть обезвреженная преступная группа, которая неоднократно отстреливала лошадей в Акжаикском районе. На их счету более 10 случаев отстрела лошадей. В настоящее время расследование в отношении членов этой преступной группы завершается и будет передано в суд, — сообщил Манарбек Габдуллин.

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-28
Утром-20 ℃
Днем-17.57 ℃
Вечером-16.78 ℃
Ночью-16.2 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1028.97
Скорость ветра2.08 м/с
2017-01-29
Утром-19.96 ℃
Днем-15.25 ℃
Вечером-15.71 ℃
Ночью-17.03 ℃
Влажность80 %
ДавлениеhPa 1040.62
Скорость ветра4.11 м/с