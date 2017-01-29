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Опубликовано: Вс, Янв 29th, 2017
36 Уральская неделя - архив

Девочка, которая поет ( микрофильм)

Девочка из Уральска завоевала гранд при на республиканском фестивале творчества «Жулдызай» . В Астане исполнилась главная мечта Даны Нурболат – она исполнила песню своего кумира Жанар Дугаловой, вместе с певицей. Техника исполнения у Даны уникальна – она поёт на языке глухих людей, жестами. Сама девочка страдает тугоухостью третьей степени.

Про жизнь звездной воспитанницы областной школы-интерната для детей с нарушениями  слуха и речи смотрите в специальном проекте журналистов «Уральской недели». 

 

 

 

Акмарал Шаяхметова , Нурлыбек Емранов, Рауль Упоров .

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