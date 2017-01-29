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Опубликовано: Вс, Янв 29th, 2017
14 Картина дня / Мир

Судья США приостановил депортацию граждан исламских стран

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Акция протеста в аэропорте имени Джона Кеннеди против указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд граждан из исламских стран. Нью-Йорк, 28 января 2017 года.

Федеральный судья США издал 28 января приказ, который временно блокирует депортацию властями США десятков путешественников и беженцев, как этого требует распоряжение президента США Дональда Трампа. Постановление окружного судьи Энн Доннелли запрещает пограничнам удалять людей, прибывших в США с действительными визами, утвержденными заявками беженцев, а также других лиц, которым юридически разрешено въехать в Соединенные Штаты из стран, включенных в список Трампа.

Американский союз гражданских свобод заявил, что порядок затронет до 200 человек, задержанных в аэропортах США или которые находящихся в транзитных зонах.

Департамент внутренней безопасности США заявил, что более 109 лицам было отказано во въезде в Соединенные Штаты в первые 23 часа с момента начала нового иммиграционного правила. В заявлении ведомства говорится, что не получало экстренного правила, но будет выполнять любые соответствующие распоряжения надлежащим образом.

Решение суда было объявлено после того, как вступил в действие указ Трампа о запрете на въезд граждан из семи стран с мусульманским большинством. Это привело к хаосу в некоторых аэропортах США, вызвало бурю протестов и создало целый ряд юридических проблем.

Пообещав защитить страну от «иностранных террористов,» Трамп вынес постановление о приостановке иммиграции из семи преимущественно мусульманских стран в течение 90 дней, пока не будет выработан новый строгий процесс проверки.

Это вызвало протесты в нескольких аэропортах, в том числе в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.

«Свобода«

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