Аким ЗКО пересел на новую машину за 56 млн тенге

Новый год с новой машиной встретил аким ЗКО Алтай Кульгинов. На этой неделе служебный госномер 001 WK теперь красуется на роскошном седане Audi A8.

Так выглядит новая машина акима области

То, что у акима области теперь новый служебный автомобиль, нам подтвердили и в пресс-службе акима области, и официальный дилер марки Audi в Казахстане – компания Mercur Auto.

По информации Mercur Auto в Алматы, в Уральск был отгружен последний автомобиль Audi A8 Long. Больше заказов на эту модель дилер не принимает, так как осенью ожидается новое поколение этой модели. Машина, на которой катается теперь Алтай Кульгинов, изготовлена по спецзаказу и приобретена в топовой комплектации, которая включает в себя, помимо прочего, отделку салона редкими сортами дерева, светлой кожей, дорогой мультимедийной системой и раздельными задними капитанскими креслами.

Топовая версия Audi A8 отличают раздельные «капитанские» кресла на заднем ряду.

Стоимость такого автомобиля 56 млн тенге или 169 тысяч долларов. Как нам сообщили в автосалоне официального дилера, компания сама доставила в Уральск этот автомобиль. А вот с обслуживанием этого корабля на колесах есть небольшая трудность. Дело в том, что официального дилера Audi в Уральске нет. Поэтому обслуживать автомобиль ХОЗУ аппарата акима области придется или в Самаре или в Атырау.

В пресс-службе акима ЗКО факт новой служебной машины у акима области подтвердили, но через несколько минут после нашего звонка перезвонили и сообщили, что новую машину не покупали, а взяли в аренду.

— Из соображений экономии средств мы арендовали машину у местных предпринимателей, — рассказал пресс-секретарь акимата области Жаркын Жумадилов. – Алтай Сейдирович ездит на ней с нового года.

У какого именно предпринимателя акимат берет в аренду шикарный автомобиль, пресс-секретарь не рассказал.

Со слов Жаркына Жумадилова, аренда «Audi 8L» обходится акимату совсем недорого — в 50 тысяч тенге в месяц. Для сравнения, такси CITY готов арендовать бюджетный Reno Logan 2012 года за 110 тысяч тенге в месяц. Остается только догадываться о природе щедрости неизвестного владельца дорого автомобиля, который отдал в аренду акиму области машину всего за 50 тысяч тенге в месяц.

Акмарал Шаяхметова