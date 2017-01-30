Актюбинскую газету «Диапазон» пытается закрыть «Сбербанк России»

Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием приостановить деятельность актюбинской газеты в интересах «Сбербанка», сообщает «Диапазон». Коллектив газеты считает, что это — попытка уничтожить издание, а вовсе не способ вернуть долг.

19 января в суд поступило представление о приостановлении выхода газеты «Диапазон» от судебного исполнителя Молдагалиева, который действует в интересах «Сбербанка». ТОО «Рифма» – собственник газеты – выступило гарантом по кредиту в «Сбербанке». Выплатить этот долг у заемщика сейчас нет возможности, но запущен процесс реабилитации. Однако судоисполнитель с подачи банка решил форсировать события.

– «Рифма» является собственником газеты «Диапазон», это самое тиражное информационное издание в регионе. В соответствии со ст. 34 закона РК «Об исполнительном производстве» прошу приостановить деятельность газеты «Диапазон» до выполнения решения суда, – написал судоисполнитель.

Журналисты обратились за комментарием к юристам.

– Конечно, это неразумное, незаконное и несправедливое требование, которое никак не помогает, а, наоборот, препятствует исполнению решения суда, – считает юрист международного фонда защиты гласности «Адил соз» Ганна КРАСИЛЬНИКОВА. – Приостановление деятельности может только ухудшить положение должника и сделать выплату долга невозможной даже в отдаленной перспективе. А это не допускается согласно положениям Гражданского кодекса и нормативному постановлению Верховного суда. Тем более, когда идет процесс реабилитации, исполнительное производство нужно останавливать.

Не считает правомерным действия вокруг «Диапазона» и юрист Правового медиа-центра Гульмира БИРЖАНОВА.

— По моему мнению , ссылка на закон об исполнительном производстве не правомерна. В Законе «О СМИ» прописан четкий перечень случаев, когда деятельность газеты может быть приостановлена либо прекращена. И там нет ни слова, что деятельность газеты может быть приостановлена в рамках исполнительного производства. Более того, это прямое покушение на свободу слова, гарантированную Конституцей РК, — прокомментировала она «НГ» сложившуюся ситуацию.



Об истории конфликта «Диапазона» с банком мы писали в июле 2016 года. Тогда «Сбербанк» арестовал счет «Д», на который поступил грант на создание мобильного приложения. Несмотря на это редакция выполнила свои обязательства и запустила приложение.

В октябре 2016 года «Диапазон» также обвинил «Сбербанк» в том, что последний путем подлога увел из бюджета 68 млн тенге.

«Диапазон»