Бастовавшие на Тенгизе массово уволились

Сегодня стало известно, что бастовавшие на Тенгизе 120 сотрудников ТОО «Кентек Казахстан Техникал Сервисез» остались без работы.

По словам заместителя акима Жылыойского района Нурадина УМИРБАЕВА, в компании особо подчёркивают, что все они освободили свои рабочие места «по собственному желанию».

Напомним, бастовавшие требовали в полтора раза увеличить им зарплату, а руководство соглашалось только на 12%.

На сегодня сотрудники ТОО получают в среднем 90 тысяч тенге. Теперь здесь планируют провести набор новых работников вместо уволившихся.

27 января с утра 120 сотрудников ТОО «Кентек Казахстан Техникал Сервисез» на Тенгизском месторождении не вышли на работу, требуя повышения заработной платы на 50%.

По словам заместителя акима Жылыойского района Нурадина УМИРБАЕВА, в ТОО «Кентек Казахстан Техникал Сервисез», занимающемся в основном электротехническим обеспечением объектов, работают вахтовым методом (28+28) около 200 человек из Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей.

Ак Жайык