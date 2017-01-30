Экс-директор  АО «Жаиктеплоэнерго» осужден на 7 лет

Сегодня, 30 января, суд признал Нурлыбека Киреева виновным в хищении 349 миллионов тенге.

Бывший глава уральских тепловиков Нурлыбек Киреев осужден по статье 176, часть 4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества по предварительному сговору» и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд обязал Киреева выплатить причиненный ущерб государству в размере 349 миллионов тенге, совместно с Бакиром Каримовым.

Имущество, добытое на преступные средства Киреевым, будет конфисковано. Имеется ли у Киреева такое имущество, суд не указал.

Напомним, по версии суда, экс-гендиректор АО «Жаиктеплоэнерго» Нурлыбек Киреев совместно с начальником отдела госзакупок Бакиром Каримовым разыграли тендер на поставку запасных частей для японской газотурбинной установки «Hitachi». Тендер был выигран Калужской фирмой «ТрубПромСервис». После перечисления аванса в размере 349 миллионов тенге (2 миллиарда тенге, по курсу 2014 года) фирма вместе с деньгами исчезла. Запчасти к ГТУ не подошли.

В сентябре 2016 года Бакира Каримова осудили, и теперь он отбывает наказание в виде 7 лет лишения свободы в городе Усть-Каменогорске.

На директора Калужской фирмы «ТрубПромСервис» Романа Плешакова было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК («Мошенничество»).

Приговор в отношении Нурлыбека Киреева в законную силу не вступил и может быть обжалован в аппеляционной коллегии.

Адвокат осужденного Руслан Шагатаев с приговором суда категорически не согласен и намерен обжаловать приговор.

— Все, что было написано в обвинительном акте, переписано в приговор, — говорит адвокат Шагатаев. — Доводы, изложенные в обвинительном акте, основаны на предположениях и домыслах. Прямых и весомых доказательств вины Киреева в деле нет.

Акмарал Шаяхметова, видео Нурлыбека Емранова