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Опубликовано: Пн, Янв 30th, 2017
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Экс-директор  АО «Жаиктеплоэнерго» осужден на 7 лет

Сегодня, 30 января,  суд признал Нурлыбека Киреева виновным в хищении 349 миллионов тенге.

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Бывший глава уральских тепловиков Нурлыбек Киреев осужден по статье 176, часть  4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества по предварительному сговору»  и  будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд обязал Киреева выплатить причиненный ущерб государству в размере 349 миллионов тенге, совместно с Бакиром Каримовым.

Имущество, добытое на преступные средства Киреевым, будет конфисковано. Имеется ли у Киреева такое имущество, суд не указал.

Напомним,  по версии суда, экс-гендиректор АО «Жаиктеплоэнерго»  Нурлыбек Киреев совместно с начальником отдела госзакупок  Бакиром Каримовым разыграли тендер на поставку запасных частей для японской газотурбинной установки «Hitachi».  Тендер был выигран Калужской фирмой «ТрубПромСервис». После перечисления аванса в размере 349 миллионов тенге (2 миллиарда тенге, по курсу 2014 года)   фирма вместе с деньгами исчезла. Запчасти к ГТУ не подошли.

В сентябре 2016 года Бакира Каримова осудили, и теперь  он  отбывает наказание в виде 7 лет лишения свободы в городе  Усть-Каменогорске.

На директора Калужской фирмы «ТрубПромСервис» Романа Плешакова было  возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК («Мошенничество»).

Приговор в отношении Нурлыбека Киреева в законную силу не вступил и может быть обжалован в аппеляционной коллегии.

Адвокат осужденного Руслан Шагатаев  с приговором суда категорически не согласен и намерен обжаловать приговор.

—  Все, что было написано в обвинительном акте, переписано в приговор,  — говорит адвокат Шагатаев. — Доводы, изложенные в обвинительном акте, основаны на предположениях и домыслах. Прямых и весомых доказательств вины Киреева в деле нет.

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4 комментария
  1. vostok:
    30 Январь 2017 в 18:20

    Беспонтовый адвокат. Пока не поздно надо идти на проц.соглашение…

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  2. Закон:
    30 Январь 2017 в 18:31

    Все правильно по справедливости!

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  3. самат:
    30 Январь 2017 в 18:42

    Ну и голос противный у судьи

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  4. самат:
    30 Январь 2017 в 18:44

    Посадили Мыркымбая на его место придет Кыртымбай ! и это бесконечно…

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