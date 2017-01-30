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Опубликовано: Пн, Янв 30th, 2017
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Казахстан потратил на Универсиаду 109 млрд тенге

Сумма складывается из расходов на строительство и обслуживание спортивных объектов.

Издержки на проведение всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы подсчитали в программе «Экономика на пальцах» на телеканале «Астана». Так, на строительство «Алматы Арена» потрачено 40 млрд тенге, на возведение «Халык Арены» — 21,7 млрд тенге, Атлетической деревни — 19,8 млрд тенге.

Теплоснабжение всех этих объектов обходится в 14,4 млрд тенге, энергоснабжение — 8 млрд, очистка сточных вод — 4,5 млрд тенге. Еще 600 млн тенге ушли на канализацию и водопровод, 100 млн потрачены на прочие нужды. Итого выходит 109 млрд тенге.

Власти Алматы рассчитывают, что часть расходов окупится за счет иностранных гостей и журналистов. По расчетам акимата, за время Универсиады южную столицу посетят около 5 тысяч человек. Средние расходы одного иностранца в день — 245 долларов, среднее время пребывания в Алматы — 5 дней. В тенге гости потратят около 2 млрд тенге, что компенсирует лишь незначительную часть общих расходов.

При этом отмечается, что соревнования подобного уровня почти всегда являются убыточными. Например, летняя Универсиада в Казани в 2013 году обошлась в 300 млрд рублей, а вернулось в казну лишь 10,8 млрд рублей. В 2014 году Бразилия потратила 13,6 млрд долларов на проведение чемпионата мира по футболу, вернуть удалось всего около 2,5 млрд.

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