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Опубликовано: Пн, Янв 30th, 2017
342 ЗКО / Картина дня

В центре Уральска произошло ДТП с участием семи автомобилей (видео)

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Столкновение произошло сегодня, в центре города, на остановке «Революция», в разгар рабочего дня.

Со слов дознавателя дорожной полиции  Мухтара Капашева, 39- летняя гражданка «N», находясь за рулем  автомобиля   «Тoyota Land Cruiser 200», перепутав педаль тормоза и газа въехала в автомобиль «Ford  Maverick» , припаркованный возле поликлиники №1 .

На момент столкновения, водителя « Ford  Maverick» в машине не было.
— В результате  столкновения никто не пострадал, — сообщил Мухтар Капашев. — Кроме форда были повреждены еще  5 машин.
Со слов дознавателя Капашева, на первый взгляд девушка была трезвая, однако сейчас  направлена  в наркологию для проведения ряда экспертиз.

Порядка полусотни зевак наблюдали за тем, как погрузчики эвакуатора пытались расцепить передний бампер «Тoyota Land Cruiser 200»,  и задний бампер  «Ford  Maverick» — настолько сильным оказался удар.

Другие подробности крупной аварии выясняются полицией.

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