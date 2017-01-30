В центре Уральска произошло ДТП с участием семи автомобилей (видео)

Столкновение произошло сегодня, в центре города, на остановке «Революция», в разгар рабочего дня.

Со слов дознавателя дорожной полиции Мухтара Капашева, 39- летняя гражданка «N», находясь за рулем автомобиля «Тoyota Land Cruiser 200», перепутав педаль тормоза и газа въехала в автомобиль «Ford Maverick» , припаркованный возле поликлиники №1 .

На момент столкновения, водителя « Ford Maverick» в машине не было.

— В результате столкновения никто не пострадал, — сообщил Мухтар Капашев. — Кроме форда были повреждены еще 5 машин.

Со слов дознавателя Капашева, на первый взгляд девушка была трезвая, однако сейчас направлена в наркологию для проведения ряда экспертиз.

Порядка полусотни зевак наблюдали за тем, как погрузчики эвакуатора пытались расцепить передний бампер «Тoyota Land Cruiser 200», и задний бампер «Ford Maverick» — настолько сильным оказался удар.

Другие подробности крупной аварии выясняются полицией.

Акмарал Шаяхметова, видео Нурлыбек Емранов