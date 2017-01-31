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Опубликовано: Вт, Янв 31st, 2017
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1 млн 200 тыс. долларов наличными украли у ректора карагандинского вуза

Житель Астаны и двое карагандинцев вынесли из особняка ректора Центрально-казахстанской академии в Караганде наличными 1 миллион 160 тысяч долларов и бриллиантовые, а также золотые украшения, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА NEWSPILE.RU

Следствие установило, что трое парней узнали от малознакомого, что в доме в микрорайоне «Кунгей» проживает обеспеченная семья.

Когда в доме никого не было, преступники отжали пластиковое окно и вошли в дом. Там обнаружили два сейфа, один из которых был открыт, и в нем лежало огнестрельное оружие.

Второй сейф был заперт. Воры взломали его и обнаружили там наличными 1 миллион 160 тысяч долларов, а также ювелирные изделия на 23 миллиона тенге.

Также воры забрали с собой ордена «Құрмет» и «Парасат».

Полицейские УВД Караганды установили личности троих фигурантов. Житель Астаны и двое карагандинцев были арестованы.

Судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Жанат Егембердиева признала троих подсудимых виновными по статье 188 УК «кража».

Житель Астаны приговорен к 10 годам лишения свободы. Второй подсудимый осужден к 8 годам, третий приговорен к 6 годам и 8 месяцам колонии.

Корреспондент NUR.KZ пытался связаться с ректором вуза, чтобы выяснить происхождение столь крупного капитала. Но секретарь категорически отказалась соединять с ним, сообщив, что беседу личного характера в рабочее время он не ведет.

nur.kz

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