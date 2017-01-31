Российская Госдума претендует на земли Казахстана

26 января 2017 года во время заседания парламентского круглого стола на тему соотечественников депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Павел Шперов заявил о необходимости «вернуть исконно русские земли в Казахстане».

«Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья. Например, можно назвать политической ошибкой называть русских соотечественников в Казахстане диаспорой, ведь это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернемся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время», — сказал Павел Шперов.

Это не первое подобное заявление представителей российской власти относительно территориальной целостности Казахстана.

Сразу после успеха российской операции в Крыму лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо захватить всю Центральную Азию и превратить ее в среднеазиатский округ России. В том же духе тогда выступил и известный публицист Эдуард Лимонов, заявивший о том, что Владимир Путин после ухода с поста Нурсултана Назарбаева должен захватить северные территории Казахстана.

На заседании президиума Верховного совета Хакасии в 2014 году заявление сделал и председатель парламента Хакасии Владимир Штыгашев.

«Восточно-Казахстанская область или рудный Алтай всегда был в составе России. У Казахстана мало было территории, приняли решение отдать и отдали. Всего мы пять областей передали Казахстану. Эти территории передавались, как разменная монета. Приняли решение часть Ишимской области, а это Омская область отдать. Отдали и сделали Караганду. Это в 1936, совсем недавно. Всего мы пять областей передали Казахстану, и после этого Казахская АССР из автономии была переименована в ССР. Эти территории передавались, как разменная монета. В рамках СНГ демаркация границ стран не форсировалась, почему? Вдруг у народов возникнет желание восстановить страну», — отметил тогда Штыгашев.

Все эти провокационные выпады официальная Москва не комментировала, ссылаясь на то, что это частное мнение и не более, хотя речь шла о политиках представляющих законодательную власть России. Но на этот раз скандальные заявления уже звучат непосредственно в центральном законодательном органе России — Государственной Думе.

«То, что исконно наше — оно наше. Южный Урал, Южная Сибирь — это наши земли. Войско Донское, Новороссия, Малороссия — это наши земли, и мы должны вести политику, чтобы эти земли вернулись», — уже звучит в ее стенах из уст депутата Павла Шперова.

Ранее МИД РК уже отсылал ноту протеста России по поводу подобных заявлений. В ней, в частности, отмечалось, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Казахстана неприкосновенны, и соответствующий ответ будет дан любым, в том числе вербальным, попыткам посягательства на эти важнейшие основы государственности. Примечательно, что в тех Конституционных изменениях, которые сейчас предложены для всенародного обсуждения, есть один любопытные пункт, на который пока мало кто обратил внимание. Так, статья 91 пункт 2 в нынешней редакции выглядит следующим образом: «Установленные Конституцией унитарность и территориальная целостность государства, форма правления Республики не могут быть изменены». Согласно предлагаемой редакции внесен один, но весьма важный штрих и предлагается закрепить в Конституции такую формулировку: «Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления не могут быть изменены». Эксперты обратили внимание, что это дополнение в виде «независимости государства» можно назвать еще одной попыткой властей Казахстана раз и навсегда поставить точку в любых провокационных заявлениях о территориальной целостности Казахстана и существующих сейчас границах.

Пока никакой реакции со стороны МИД РК на заявления со стороны российского депутата Павла Шперова не прозвучало, хотя и в случае с Эдуардом Лимоновым, и в случае с Владимиром Штыгашевым казахстанское внешнеполитическое ведомство оперативно отреагировало на их недружественные заявления.

«В этот раз градус высказывания повышен, именно за счет того, что оно прозвучало ни где-нибудь, а в Госдуме РФ. Дело в том, что в свое время именно Государственная Дума России внесла законопроект о так называемом «присоединении Крыма к России» и затем его одобрил Совет Федерации. Поэтому, тот факт, что в российском законодательном органе открыто звучат такие сепаратистские заявления, направленные против Казахстана, не может не вызывать беспокойства, — считает эксперт «Эксклюзива» Эмиль Хазин.

Подробнее читайте на Эксклюзив