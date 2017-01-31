Барак Обама выступил в поддержку акций против новых указов Дональда Трампа

Экс-президент США заявил, что на кону оказались американские ценности. В этом случае действия людей, которые отстаивают своё мнение – это то, что хотелось бы увидеть, сказал Обама. Комментируя ужесточение Трампом миграционной политики, в пресс-службе Обамы подчеркнули, что он категорически не согласен с дискриминационным подходом к людям по религиозному принципу.

Президент США отстранил от работы генпрокурора страны после её высказываний о новом миграционном указе.

Салли Йейтс, которая была назначена при Бараке Обаме заявила, что министерство юстиции не будет защищать в суде распоряжение нового американского президента об ограничении приёма беженцев.

Более 2000 сотрудников Google вместе с гендиректором Сундаром Пичаи и Сергеем Брином приняли участие в антитрамповских акциях протеста.