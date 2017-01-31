Главный сельхозник ЗКО уволился по собственному желанию

Марат Унгарбеков прекратил работу в управлении сельского хозяйства в понедельник, 30 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь акимата ЗКО Жаркын Жумадилов.

— На должность руководителя управления сельского хозяйства будет объявлен конкурс, — рассказал Жумадилов.

В управлении сельского хозяйства сообщили, что исполняющим обязанности руководителя управления сельского хозяйства назначен Серик Нурмаганбетов, работающий в управлении на должности заместителя Унгарбекова.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА