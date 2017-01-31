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Опубликовано: Вт, Янв 31st, 2017
925 ЗКО / Картина дня

Главный сельхозник ЗКО уволился по собственному желанию

Марат Унгарбеков прекратил работу в управлении сельского хозяйства в понедельник, 30 января.

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Об этом сообщил пресс-секретарь акимата ЗКО Жаркын Жумадилов.

— На должность руководителя управления сельского хозяйства будет объявлен конкурс, — рассказал Жумадилов.

В управлении сельского хозяйства сообщили, что исполняющим обязанности руководителя управления сельского хозяйства назначен Серик Нурмаганбетов, работающий в управлении на должности заместителя Унгарбекова.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Унгарбеков Марат Кенжетаевич родился в 1959 году, в селе ,Булдырты, Джамбейтинского района, ЗКО. В 1981 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт ( ЗКАТУ им Жангирхана) по специальности агрономия.

Трудовую деятельность начал 1981 году агрономом отделения совхоза Уральской области.

1984 — 1985 годы — начальник отделения № 3 совхоза Булдырты, Джамбейтинского района Уральской области

1985 — 1987 годы — главный агроном совхоза Жосалы, Джамбейтинского района Уральской области

1987 — 1990 годы — главный агроном агропромышленого объединения Джамбейтинского района Уральской области

1990 — 1991 годы — главный агроном совхоза Булдырты, Джамбейтинского района Уральской области

1991 — 1993 годы — главный агроном Булдыртинского коллективного предприятия Джамбейтинского района Уральской области

1993 — 1997 годы — главный агроном производственного кооператива Джамбейтинского района Уральской области

1997 — 2000 годы — первый заместитель акима Сырымского района Западно-Казахстанской области

2000 — 2006 годы — Аким Сырымского района Западно-Казахстанской области

2006 — 2012 годы — начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области

2012 — 2013 годы — Аким Зеленовского района Западно-Казахстанской области

С 03.03.2014 года назначен руководителем Управления сельского хозяйства ЗКО.

 

3 комментария
  1. Жымпиты:
    31 Январь 2017 в 17:40

    Жалпы жастар келу керек! Бирак Мараттай биликти маманды калдырган дурыс болар еди

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  2. Talgat_mechanic:
    31 Январь 2017 в 17:50

    У нас обычно уволняются перед выяснении коррупционной деятельности должностного лица.

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  3. Зеленовский:
    31 Январь 2017 в 18:10

    Хороший человек. Многое сделал для нашего района. Спасибо и удачи на новом месте Марат Кенжетаевич! Зеленовский.

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