СМИ: Башар Асад попал в больницу и находится в критическом состоянии

Президент Сирии Башар Асад находится в критическом состоянии, сообщает издание The Dailysabah со ссылкой на телеведущего телеканала «Аль-Джазира» Фейсал аль-Касема и ряд других изданий. В частности, журналист заявил в своем твиттере, что Асад «прикован к кровати», но не в коме.

Касем предположил, что Асад должен принять это как «божественное послание», чтобы остановить убийство сирийского народа.

В то же время ливанская газета Аl-Mustaqbal сообщила в субботу, что Асад был госпитализирован с ишемическим инсультом. Издание Al-Diyar dail также утверждало, что у Асада инсульт, а саудовское издание Asharq al-Awsat daily сообщило о госпитализации Асада. Официальные же источники утверждают, что Асад находится в хорошем состоянии.

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