Starbucks наймет на работу 10 тысяч беженцев по всему миру в ответ на политику Трампа

Гендиректор Starbucks Говард Шульц намерен нанять в ближайшие пять лет по всему миру 10 000 беженцев. Как сообщает ВВС , он заявил это в открытом письме подчиненным после того, как президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в страну выходцам из семи мусульманских стран, пишут Ведомости .

По оценке Шульца, это решение президента вызвало «сумятицу, удивление и противодействие». Компания не будет ни поддерживать такие решения, ни молча встречать их, при том что с каждым днем растет неопределенность вокруг действий новой администрации, отметил он. Это письмо он написал «с тяжелым сердцем», «глубокой озабоченностью» и «решимостью выполнять свои обещания». Объявленные планы по найму беженцев означают, что компания хочет приютить и дать шанс тем, кто бежит от войны, насилия и преследований.

Нанимать беженцев Starbucks начнет с США, и в первую очередь будут приниматься те, кто служил в армии или поддерживал действия военных.

Шульц стал последним из ряда руководителей американских корпораций, которые раскритиковали запрет на въезд в США граждан семи ближневосточных стран. Аналогичные заявления уже сделали топ-менеджеры Facebook, Google и Tesla, а сервис по поиску жилья Airbnb предложил бесплатное устройство пострадавшим от введенного запрета.

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