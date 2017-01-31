Украинский город Авдеевка срочно готовят к эвакуации

Жителей Авдеевки, которая за последние несколько дней стала горячей точкой войны на Донбассе, готовят к возможной эвакуации. Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

В связи с обстрелами жители Авдеевки готовы покинуть свои дома и уехать из города. Об сообщает «112 Украина«.

Многие жители города уже сейчас собирают вещи и готовы выехать из Авдеевки, хотя до этого пережили почти три года боевых действий.

С воскресенья, 29 января, под Донецком не утихают тяжелые бои – вооруженные формирования при поддержке артиллерии, «Градов» и минометов пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, сообщило издание Сегодня. 30 января боевики в районе Авдеевки применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели и танки боевиков.

По сообщениям очевидцев, в Авдеевке не прекращается артиллерийская канонада. «Постоянно слышны взрывы. Когда мы подъезжали к городу, то в расположенных вокруг селах видели свежие следы от разрывов снарядов разного диаметра, разной глубины. Можно говорить о том, что сюда летели снаряды, выпущенные из тяжелого вооружения», – отмечают с места событий.

Из жилых кварталов Донецка снаряды летят в сторону Авдеевки, сообщают жители города..

Донецк содрогается от залпов РСЗО «Град«, в городе почти без пауз работают гранатометы и минометы. Во всех районах дрожат дома и окна.

«Все началось ночью, стрельба была такой, что мы вспомнили 2014-й год и спали в одной комнате возле собранного «тревожного чемоданчика». Было слышно что «Град» стреляет откуда-то очень близко – по всей видимости, с объездной дороги на Макеевку или из поселка Калинкино», – рассказал дончанин Игорь Привалов.

О жестких «исходящих» сообщают из всех девяти районов Донецка.

«Стреляют из жилых кварталов, причем густозаселенных. Четко знают, что ответки не будет, поэтому чувствуют себя вольготно. Стреляют сразу несколькими боекомплектами, накрывают Авдеевку, «промку». В общем, война у нас продолжается», – резюмировал житель шахтерской столицы Иван Калинин.

За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, в течение дня могут провести эвакуацию в 8000 человек.

Города области, на сейчас, готовы принять до 9 тысяч человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей, – пишет Жебривский в своем аккаунте в Фейсбуке.

Он также добавил, что военные предоставили дополнительные полевые кухни, а на подъезде к городу есть около 10 тонн продуктов питания.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что активизация обстрелов со стороны боевиков в районе Авдеевки связана с усилением обороны украинскими военными, а также в этом может быть замешан политический момент. Такое мнение высказал он в эфире радиостанции Голос Столицы.

Пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что обстрел города Авдеевка, осуществленный незаконными вооруженными формированиями 29 января, квалифицирован по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины как террористический акт.

Подчеркивается, нанесли целеустремленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица, и в результате обстрела ранения получили трое мирных жителей.

Российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, временное «перемирие» должно наступить с 10:00 до 17:00, пока рабочие будут проводить ремонтные работы. «Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе», – написал Жебривский. Он отметил, что рассчитывает на прибытие наблюдателей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме. Россия опять пытается повышать ставки и пугать мир эскалацией конфликта на Донбассе, заявила в понедельник представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По материалам информационных агентств Интерфакс, Рейтер, Сегодня.