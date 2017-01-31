В Атырау помощник прокурора подожгла себя перед коллегами

Сегодня, 31 января, около полудня у здания областной прокуратуры совершила самоподжог бывший помощник прокурора Атырауской области Лейла СМАДЬЯРОВА.

37-летняя Смадьярова находится под домашним арестом с августа 2016 года. Она работала в сфере надзора за соблюдением прав задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.

Сейчас над ней идет суд. Ей вменяют статью 366 УК РК («Получение взятки»). По нашим сведениям, она не согласна с предъявленными обвинениями в получении ею в общей сложности около 3 млн. тенге (якобы эту сумму ей передали в 2 транша – сначала миллион, в следующую встречу еще два).

Один из наших источников утверждает, что Смадьярова подожгла себя, чтобы хотя бы таким способом привлечь внимание к своей ситуации. По его словам, она взяток не получала и её из мести оговорили люди, которых она ранее привлекала к уголовной ответственности:

— Никаких доказательств кроме показаний этих свидетелей нет, всё обвинение голословно. Но никто не хочет разбираться.

Около часа дня Смадьярова поступила в приемное отделение областной больницы с термическими ожогами лица и голени. Её состояние врачи оценивают как «нетяжелое», она в сознании.

— Она помещена в реанимацию?

— Нет, просто учитывая моральное состояние пациентки, которая не желает ни с кем пока общаться, мы ее временно изолировали, — сказал заместитель главного врача областной больницы Алуадин НУРБЕРДИЕВ.

Зульфия БАЙНЕКЕЕВА

Из архива «АЖ»: В мае 2009 года перед входом в здание прокуратуры Атырауской области 52-летний житель поселка Акжар Кабидолла ШОЛАКОВ поджёг себя в знак протеста против итогов следствия в отношении его 18-летнего сына. От полученных ожогов Кабидолла Шолаков скончался в больнице, а его сына суд позднее оправдал.

«Ак Жайык»