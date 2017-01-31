Активисты Зачаганска добились исправления строителями огрехов при строительстве велодорожки на правом берегу Чагана

Рабочие фирмы-подрядчика ТОО «АжасСтройСервис» прокладывают трубы через дорогу, которую они начали строить во время благоустройства правого берега Чагана ещё в прошлом году.

Трубы, которые соединяли Зачаганские пруды с рекой Чаган, ещё прошлой осенью те же строители выдернули из просёлочной дороги, когда стали делать капитальную дорогу, ведущую к велодорожкам городского парка отдыха.

Тогда активисты Зачаганского поселкового округа во главе с Оксаной Волковой забили тревогу: люди стали писать письма в акимат области, департамент экологии, городскую прокуратуру с просьбой обратить внимание на приближающуюся экологическую катастрофу.

— Зачаганские пруды «питаются» паводковой водой из Чагана, они всегда поступала в них через трубы, проложенные под дорогой, – рассказала тогда Оксана Волкова. – Строители выкопали эти трубы, насыпали насыпь, и по сути отрезали часть прудов от Чагана. Весной вода в них уже не попадёт. Всё живое – деревья, кустарники, рыба в оставшихся прудах просто погибнут. Наш оазис в центре города – пруды, где люди ловят рыбу, где живут лебеди и дикие утки, исчезнет.

Прокуратура города и экологи в ответ на обращение активистов сообщили, что помогут разобраться в ситуации.

А аким области Алтай Кульгинов пообещал, что строители обязательно проложат трубы в нужных местах.

Вчера, 30 января, в «УН» позвонили жители Зачаганска и рассказали, что в районе прудов началось оживление: строители плавят гудрон и кладут на новую дорогу асфальт.

Но… как выяснилось, сейчас рабочие ТОО «АжасСтройСервис» гудрон плавят, но не для того, чтобы асфальтировать новую дорогу на правом берегу Чагана.

— Месяц назад мы вырыли траншею через дорогу и уложили две бетонных трубы диаметром 1,8 метра, – рассказал нам один из рабочих (но своё имя попросил не указывать). – Мы укрепили эти трубы с двух сторон бетонной отмосткой, и сейчас обрабатываем её гудроном, чтобы весной она не разрушилась. Жителям Зачаганска теперь не стоит волноваться: весной вода из Чагана потечёт в их пруды.

В планах строителей – сделать ещё один водопропускной канал из Чагана в Зачаганские пруды, где они также уложат две трубы тем же диаметром 1.8 метра и сделают отмостки.

На месте, где через дорогу лягут эти две трубы, уже сейчас работает экскаватор – роет через дорогу траншею.

Как долго продержатся бетонные конструкции, залитые в мороз, строители прогнозировать не берутся. Точно также они не объяснили, почему не проложили водопропускные трубы ещё осенью. Когда только начали строить новую дорогу.

Кстати, работы по насыпке дорожного полотна из грунта на правом берегу Чагана не прекращаются и сейчас – «КАМАЗы» один за одним снуют от карьера к новой дороге, а катки и трактора распределяют его здесь же. Надеемся, что класть асфальт в морозы строителям всё-таки в голову не придёт.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Фото Рауля УПОРОВА