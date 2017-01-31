Камидолла Ирменов покинул пост начальника управления здравоохранения ЗКО

Камидолла Ирменов уволился сегодня, 31 января, в 10 утра. Причиной ухода чиновника послужил его перевод на другое место работы.

— В прошлую пятницу аким области Алтай Кульгинов подписал заявление Ирменова об уходе, — сообщил техник информационного блока областного управления здравоохранения Амангельды Нугманов. — Камидолла Мутиголлаевич написал заявление еще три месяца назад, в связи с переходом на другую работу.

По словам пресс-секретаря Акима области Камидолла Ирменов уволился по собственному желанию.

Сам экс- глава медицинского ведомства от комментариев отказался.

Исполняющим обязанности руководителя обздрава назначена заместитель руководителя Ирменова, Нуржамал Жумагулова.

Камидолла Ирменов родился 23 декабря 1961, в селе Чижа , Каменского района, ЗКО. В 1985 гоуд окончил Актюбинский государственный медицинский институт . С 1986 по 1992 год проработал врачом-анестезиологом, заведующим отделением анестезиологии родильного дома № 3 города Уральска . В 1992-199 годах занимал должность главного врача областной детской больницы . В 1999-2004 годах являлся директором ГККП «Областная детская больница». С 2004 по 2007 год возглавлял областную клиническую больницу. С 2007 по 2017 год работал начальником Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА