Общественный транспорт Уральска уличили в обмане потребителей

Стали известны настоящие графики движения автобусов на городских маршрутах Уральска. Судя по документам ЖКХ многие перевозчики не выполняли своих обязательств по договору. Для контроля качества работы общественного транспорта в отделе ЖКХ создана диспетчерская служба, которая будет работать до глубокой ночи. По тендерным условиям маршруты перевозчикам отданы на 10 лет.

Во время отчетной встречи с акимом города с жителями поселка Деркул 25 января, журналист «Уральской недели» попросил Наримана Турегалиева предоставить копии договоров между акиматом города и перевозчиками. На этой неделе акимат предоставил исчерпывающую информацию о том, какие обязательства взяли на себя перевозчики во время последнего тендера на городские маршруты. В частности, подтвердились претензии акима города к перевозчикам, высказанные им во время отчетной встречи – на многих маршрутах автобусы вечером перестают ездить за два-три часа до оговоренного в графике времени. Например, как следует из документов отдела ЖКХ, последний рейс на маршруте № 7 должен начинаться 23 ч.47 мин. До этого времени на маршруте автобусы должны ездить с интервалом 6-7 минут в часы пик и 10-15 минут в конце смены. В действительности после 21.00 часов автобусов на линии не бывает. Этот маршрут обслуживается ТОО «Акжол Авто». Такая же ситуация с маршрутом № 4, последний рейс по которому должен начинаться в 22.00 ч. Заявленный в графике движения инервал между автобусами – 8 минут. В реальности, автобусов на линии не бывает уже после 20.30 часов. Этот маршрут обслуживает ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк». Ниже мы приводим информацию о графике движения автобусов по всем городским маршрутам. Эти графики движения, количество автобусов на линии и время движения были заявлены самими перевозчиками перед участием в тендере и судя по всему помогли им победить в конкурсах на обслуживание городских маршрутах. Теперь, у каждого горожанина есть возможность не только знать до какого времени на самом деле должны ходить автобусы, но и вовремя сообщать о фактах, когда автобусы раньше времени съезжают с маршрутов. По распоряжению акима города в отделе ЖКХ создана диспетчерская служба, в которую можно позвонить и сообщить о том, что вы не дождались своего автобуса. Телефон диспетчерской службы ЖКХ +7 (7712) 505607.

Нариман Турегалиев во время отчетной встречи предупредил перевозчиков, что по каждой жалобе со стороны горожан по вопросам общественного транспорта власти города намерены проводить проверку.

— Я знаю, что автобусы раньше времени сходят с маршрута. Теперь по каждой жалобе (если она подтвердится) мы будем принимать жесткие меры. Я сейчас особенно предупреждаю перевозчиков, — сказал аким Уральска Нариман Турегалиев во время отчетной встречи в поселке Деркул.

Также стало известно, что городские власти последний раз проводили тендер среди перевозчиков в 2013 году с условием, что следующий тендер будет проведен через 10 лет, в 2023 году.

Заявленные перевозчиками графики движения автобусов на городских маршрутах:

В графике движения указано время начала движения по первому и по последнему рейсу.

№ 1 (ул. Коняхина – ДВД ЗКО). Первый рейс — 06.37. последний в 22.45 ч. Интервал между автобусами 5 минут. Перевозчик — ТОО «Батыс Дилижанс». Каждый день на маршруте 25 единиц автобусов.

№ 2. Мясокомбинат – мкр. Коктем. Первый рейс в 05.45 ч. Последний в 00.20 ч. Интервал между автобусами 5 минут. Предприятие перевозчик ТОО «УралТехСервис». Каждый день на маршруте 30 автобусов.

№ 3. (Автосалон – Набережная). С 06.00 до 00.00 часов. Интервал между автобусами 7 минут. Предприятие перевозчик ТОО «ПАП № 1». Каждый день на линии 10 автобусов.

№ 4. (Деркул – КазТрансГазАймак) С 06.30 до 22.02 ч. Интервал между автобусами 8 минут. Перевозчик ТОО «Западно-Казахстанский автопарк». Каждый день на линии 18 автобусов.

№ 5. (мкр Жулдыз-Медколледж)с 6.00 – 22.30 ч в 23.15. Интервал между автобусами 4-5 мин. Перевозчик – ТОО «Оралавтотранс», каждый день на линии 30 автобусов, в выходной 24 автобуса. Тел. Диспетчерской службы — 256269 256203

№ 6 (гипермаркет «Дина» — микр. «Балауса») – с 6.33 до 22.51 часов летом и до 21.31 часов зимой. Интервал между автобусами 8 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Акжол Авто». Каждый день на линии 20 автобусов.

№ 17/7 (микр. «Умит» – микр. «Балауса») – с 6.15 до 23.47 часов летом и до 22.21 часов зимой. Интервал между автобусами 6 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Акжол Авто». Каждый день на лини 32 автобуса.

№ 8 (6-ой мкр – ДВД ЗКО) с 06.30 до 22.30 часов. Интервал между автобусами 8 минут. Перевозчик «Батыс Дилижанс». Каждый день на линии 22 автобуса.

№ 11. (КОС-ДВД ЗКО). С 7.00 до 19.40 ч. Интервал между автобусами 10 минут. Перевозчик ТОО «Батыс Дилижанс». Каждый день на линии 6 автобусов.

№ 12 (Подстепное-ДВД ЗКО). С 06.30 до 21.35. интервал между автобусами 10-12 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Оралавтотранс». Каждый день на линии 20 машин зимой и 15 автобусов летом.

№ 13 (Ж/д вокзал – Мясокомбинат). С 6.10 до 23.08 часов. Интервал между автобусами 6 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Урал ТехСервис». Каждый день на линии 15 автобусов.

№ 16 (Рынок – Кумыска) с 6.40 до 21.35 часов. Интервал между автобусами 2 часа. Предприятие перевозчик ТОО «Акжол-Авто». Каждый день на линии 2 автобуса.

№ 17 (Рынок – Рыбцех) с 8.00 до 19.00 часов. Интервал между автобусами 1,5 часа. Предприятие перевозчик ТОО «Акжол-Авто». Каждый день на линии 1 автобус.

№ 19 (Облбольница – гипермаркет «Дина»). С 7.13 до 20.31 часов. Интервал между автобусами 24 минуты. Предприятие перевозчик ТОО «Батыс Дилижанс». Каждый день на линии 2 автобуса.

№ 20 (Рынок – Автовокзал). С 5.50 до 23.30 часов. Интервал между автобусами 10 минуты. Предприятие перевозчик ТОО «Урал ТехСервис». Каждый день на линии 16 автобусов.

№ 22 (КазТрансГаз –мкр Арман). С 06.00 до 23.00 часов. Интервал между автобусами 10 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк». Каждый день на линии 28 автобусов.

№ 23а дачный с 7.30 до 21.20 часов

№ 30 «Д» (Агрофирма «Асан» — ДВД ЗКО), с 06.30 до 21.30 ч. Интервал маршрута между автобусами 16 минут. Предприятие перевозчик ТОО «УралТехСервис». Каждый день на линии 6 автобусов.

№ 33 (микр. Жулдыз – ДВД ЗКО). С 6.36 до 22.50 часов. Интервал между автобусами 5-6 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Батыс Дилижанс». Каждый день на линии 24 автобуса.

№ 36 (п. Меловые горки – п. Плодовоощной) – с 6.30 часов летом и до 22.38 часов летом и до 21.18 часов зимой. Интервал между автобусами 8 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Акжол-Авто». Каждый день на линии 20 автобусов.№ 51 (Уральск – Круглоозерное – Серебряково) – с 6.10 часов до 20.20 часов (из города)№ 53 (Рынок – Ветёлки) с 7.00 до 19.00 часов

№ 39 (Набережня р. Урал – п.Плодовоощной). С 6.44 до 22.58 часов. Интервал между автобусами 7 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Батыс Дилижанс». Каждый день на линии 17 автобусов.

№ 45 (Рынок «Заря Востока» — Поликлиника № 5). С 6.40 до 22.45 часов. Интервал между автобусами 5-6 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Батыс Дилижанс». Каждый день на линии 25 автобусов.

№ 49 (Облбольница – Кардиоцентр). С 7.20 до 20.00 часов. Интервал между автобусами 1 час 20 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Батыс Дилижанс». Каждый день на линии 2 автобуса.

№ 52 (ул.Надежды – Ж/д вокзал). С 6.40 до 22.32 часов. Интервал между автобусами 5-6 минут. Предприятие перевозчик ТОО «Батыс Дилижанс». Каждый день на линии 25 автобусов.

Предприятие-перевозчик и руководитель № маршрута Номер телефона диспетчерской

ТОО «Акжол-Авто». Директор Вагапов Эльдар Юсуфович. Обслуживает маршруты: 6, 7, 16, 53, 23, 23а, 17, 18, 36, 51 тел. 33-23-69 ТОО «Батыс Дилижанс». Директор Юркевич Владимир Викторович. Обслуживает маршруты: 27,34, 11,19, 33, 39, 45, 49, 52, 28, 28а 21-02-17 ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк». Директор Брманов Нурлыбек Шайдоллаулы. Обслуживает маршруты: 4, 22, 236 28-30-66 ТОО «Оралавтотранс». Директор Хасенов Владимир Аркашевич. Обслуживает маршруты: 5, 12, 25, 43, 23д, 46 25-62-03 ТОО «ПАП № 1». Председатель правления Нурмухамбетов Саян Сабитович. Обслуживает маршруты: 3, 10, 14, 35, 37, 38, 41, 47, 28в, 31а, 32 54-45-27

6. ТОО «УралТехСервис». Директор Баклан Александр Александрович. Обслуживает маршруты: 2, 13, 20, 30д, 24, 40 28-40-61