Полицейских брать взятки вынуждает руководство – Жакип Асанов

Генеральный прокурор РК рассказал о «средневековых» подходах дорожных полицейских и борьбе с коррупционным злом.

Жакип Асанов озвучил своё мнение во вопросам коррупции среди представителей правопорядка.

Генеральный прокурор привёл данные международной организации Transparency International, которые проводили среди граждан опрос по борьбе с коррупцией. 37% респондентов отметили, что в этом вопросе есть положительный прогресс и видят заинтересованность госорганов в искоренении взяточничества. После чего Асанов рассказал, почему полицейские в Казахстане промышляют недобросовестным заработком.

«По мнению большинства, наиболее часто подвержены коррупции правоохранительные структуры. Каждый второй признался, что давал взятку дорожным полицейским. Полиция чаще находится под ударом. С одной стороны, они всегда на передовой, противостоят вооружённым преступникам, рискуют жизнью. С другой – они постоянно находятся в зоне коррупционных рисков. Бывают случаи, когда полицейские это делают вопреки своей воле, их вынуждают свои же начальники», – заявил глава надзорного органа в ходе заседания координационного совета.

В качестве примера он добавил, что в Алматинской области командиры роты ДПС намеренно установили еженедельные поборы с подчинённых.

«Конечно, они боялись, что их уволят, поэтому вымогали с водителей и давали начальникам. Думаю, что с лихачами на дорогах должны разбираться скоростемеры и камеры. Надо вообще это прекращать, это уже средневековье», – резюмировал он.

Ранее заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев назвал департаменты органов внутренних дел МВД РК самым коррупционным ведомством Казахстана. В тот же список попали сфера государственных закупок, системы здравоохранения и образования, земельных отношений, а также сельское хозяйство и строительство.

informburo.kz