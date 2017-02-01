В Уральске дворник зарезал личного водителя  директора ТОО «Казтрубпром»

Сегодня, 1 февраля суд приговорил Александра Реутова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 106, часть 3 УК РК и приговорил к 9 годам колонии общего режима.

По версии следствия, Замирбек Максимов, работающий водителем директора ТОО «Казтрубпром», 26 сентября 2016 года, в 8 часов утра на парковке стадиона им «Атояна» ждал своего руководителя, который занимался спортом в городском парке культуры и отдыха.

В это время между ним и дворником спортивной школы олимпийского резерва № 1 Александром Реутовым произошел конфликт, в результате которого Замирбек Максимов получил ножевой удар в паховую область и от потери крови скончался на месте.

В результате следствия суд признал за Реутовым вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть и назначил для него наказание в виде 9 лет исправительной колонии общего режима. Также, Александр Реутов должен выплатить полтора миллиона тенге морального вреда родственникам погибшего.

Сам осужденный с приговором категорически не согласен и намерен обжаловать его в аппеляционной инстанции.

Как пояснил суду осужденный, 29 сентября этого года он, подметал дорожки в городском парке культуры и отдыха и тут ему на ногу неожиданно наехала машина «Nissan Maxima», вышедший из нее мужчина начал выражаться нецензурной бранью и полез на него с кулаками.

— Кроме того, что я работаю дворником, я еще являюсь садовником, и у меня имелся при себе нож, — рассказывает Александр Реутов. – Я вытащил его, чтобы припугнуть, поскольку мужчина был крайне разъярен и я опасался за свое здоровье.

Реутов утверждает, что Максимов, случайно наткнулся на нож, который был у него в руках и в результате чего умер. По словам осужденного он не пытался скрыться с места происшествия и вызвал скорую помощь.