В ЗКО 26 родителей привлечены к адмответственности за халатное отношение к собственным детям

Всего с начала января 2017 года полицейские выявили по области 33 неблагополучных семьи, где один или оба родителя пьют, не работают, вследствие чего страдают дети – они пропускают школу, попрошайничают, плохо одеты и зачастую полуголодные.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, полицейские совместно с представителями местных исполнительных органов, прокуратуры, органов образования, здравоохранения провели оперативно-профилактическое мероприятие «Неблагополучная семья».

В течение месяца они патрулировали улицы в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток, задерживали подростков, которые распивали спиртные напитки, выявляли неблагополучные семьи и ставили их на учёт.

В период проведения мероприятия в ОВД области были доставлены более 100 несовершеннолетних за совершение административных правонарушений, выявлено 33 неблагополучных семей.

Сотрудники полиции по области задержали более 70 подростков за нахождение вне дома в ночное время без сопровождения взрослых.

В рамках ОПМ к административной ответственности привлечены 26 родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию своих детей.

Полицейские обещают, что работа в данном направлении будет продолжена.

Людмила КАЛАШНИКОВА