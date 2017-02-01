Погода -23oC
$324.24
347.2
5.4
Опубликовано: Ср, Фев 1st, 2017
18 ЗКО / Картина дня

В ЗКО 26 родителей привлечены к адмответственности за халатное отношение к собственным детям

Всего с начала января 2017 года полицейские выявили по области 33 неблагополучных семьи, где один или оба родителя пьют, не работают, вследствие чего страдают дети – они пропускают школу, попрошайничают, плохо одеты и зачастую полуголодные.

 Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО,  полицейские совместно с представителями местных исполнительных органов, прокуратуры, органов образования, здравоохранения провели оперативно-профилактическое мероприятие «Неблагополучная семья».

неблагополучн. семьи3

В течение месяца они патрулировали улицы в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток, задерживали подростков, которые распивали спиртные напитки, выявляли неблагополучные семьи и ставили их на учёт.

В период проведения мероприятия в ОВД области были доставлены более 100 несовершеннолетних за совершение административных правонарушений, выявлено 33  неблагополучных семей.

неблаг семьи2

Сотрудники полиции по области  задержали более 70 подростков за нахождение вне дома в ночное время без сопровождения взрослых.

В рамках ОПМ  к административной ответственности привлечены 26 родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию своих детей.

Полицейские обещают, что работа в данном направлении будет продолжена.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-01
Утром-23 ℃
Днем-17.75 ℃
Вечером-19.32 ℃
Ночью-16.75 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1026.89
Скорость ветра2.07 м/с
2017-02-02
Утром-12.77 ℃
Днем-7.92 ℃
Вечером-8.08 ℃
Ночью-8.78 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1014.95
Скорость ветра6.32 м/с