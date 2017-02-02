Астане поставили наихудшую оценку за уровень политических свобод

Международная правозащитная организация Freedom House представила во вторник ежегодный отчет об уровне свободы в 195 странах мира. Казахстан, как и прежние годы, значится в списке «несвободных» стран. По оценке правозащитников, ситуация с политическими свободами в стране ухудшилась.

Состояние свобод Freedom House оценивает по семибалльной шкале (от 1 до 7 баллов), где один балл – самый высокий показатель, а семь баллов – самый низкий. В зависимости от количества полученных баллов, государства оцениваются как «свободные», «частично свободные» и «несвободные».

«Несвободными» в отчете Freedom House признаны 49 государств, в которых проживает 36 процентов населения планеты. 87 стран названы «свободными». Всего же доклад охватывает 195 государств мира.

КАЗАХСТАН В ЧИСЛЕ «НЕСВОБОДНЫХ»

Казахстан, как и в предыдущие годы, вновь внесен в число «несвободных» стран. По уровню политических свобод Казахстан в этом году получил наихудший балл – 7, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 6. Состояние гражданской свободы в стране оценено в 5 баллов. Казахстан признан правозащитниками Freedom House страной без свободы прессы и свободы Интернета.

В группе «несвободных» стран Казахстан значится наряду с 48 странами, включая Азербайджан, Беларусь, Иран, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Россию. Евразия, следует из отчета, разделена на «демократически ориентированные» и на «автократические страны». Пока Украина, Грузия и Молдова стараются упрочить хрупкие демократические завоевания, лидеры Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана предприняли шаги по укреплению своей власти на фоне экономической и политической неопределенности, говорится в отчете.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который не имеет ограничений по количеству сроков на посту главы государства, в минувшем году продлил срок полномочий президента с пяти до семи лет. В Таджикистане президент Эмомали Рахмон через референдум добился права баллотироваться на высший пост без ограничений по срокам. Внесенные в законодательство поправки позволят его сыну Рустаму Эмомали выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Политическая элита Кыргызстана тоже провела конституционный референдум, расширив полномочия премьер-министра на фоне предположений о том, что президент Алмазбек Атамбаев после завершения его президентского срока в 2017 году пересядет в кресло премьер-министра.

Узбекистан и Туркменистан отнесены в группу 11«самых несвободных стран» наряду с Северной Кореей, Сирией и Эритреей. Наилучшую оценку в этом рейтинге получила Финляндия. За ней следуют Норвегия, Швеция, Канада и Нидерланды.

Россия в докладе Freedom House названа страной, чаще всего в мире покушавшейся на политические и гражданские свободы. «Россия с ошеломляющей гордыней и враждебностью вмешивалась в политические процессы в Соединенных Штатах и других демократических государствах, увеличила военную поддержку диктаторскому режиму Башара Асада в Сирии и упрочила незаконную оккупацию [части] территории Украины», — говорится в докладе Freedom House. В докладе также подчеркивается, что в самой России власти сузили пространство для деятельности политической оппозиции и выражения обществом несогласия.

ТРЕВОЖНЫЕ ТРЕНДЫ

Если в последние годы ухудшение ситуации со свободами традиционно демонстрировали авторитарные и диктаторские режимы, которые скатываются от плохого к худшему, то в 2016 году ухудшение показали и несколько стран, которые относятся к «свободным». Почти четверть стран, показавших ухудшение в 2016 году, — это европейские государства.

Демократические страны пребывают в тревоге и нерешительности после ряда дестабилизирующих событий. Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа — человека с нестандартными взглядами на внешнюю политику и другие вопросы, — вывела на повестку дня вопрос о будущей роли США в мире. Референдум в Великобритании по выходу из Европейского союза, отставка правительства в Италии после провала референдума по конституционной реформе, ряд антидемократических шагов со стороны нового правительства в Польше, а также усиление ксенофобских националистических партий в других странах Европы ставzт под сомнение прочность альянсов, сформированных институтами глобальной демократии.

«Особая тревога в этом году связана с тем, что Европейский союз и Соединенные Штаты, похоже, больше волнуют внутренние проблемы и они не стараются служить примером для других или оказывать помощь, чтобы поддержать демократию, — говорит представитель Freedom House Сара Репуччи. — Таким образом, наши опасения связаны со странами на восточной окраине России и на Балканах, где уже сейчас мы наблюдаем возврат к прошлому».

Правозащитники указывают растущую опасность того, что сформировавшийся за последнюю четверть века миропорядок, основанный на принципах демократии, уважения прав человека и верховенства закона, уступает место новому, в котором отдельные лидеры и страны преследуют свои узкие интересы без учета общих интересов глобального мира, свободы и процветания. Исследование уровня свободы в мире подтверждает обеспокоенность, говорят эксперты. В общей сложности 67 стран показали ухудшение ситуации с политическими правами и гражданскими свободами в 2016 году и 36 показали улучшение. Это 11-й год подряд, когда негативные тренды превалируют над улучшениями, заявляют правозащитники.

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