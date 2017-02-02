Бедным студентам дают жилье и пишу и учат их исламу. Какому?

Гульмира:

Недавно увидела в одном магазине ящик для сбора пожертвований, на нем были указаны номера телефонов. Я позвонила и спросила, они могут чем- то помочь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Мне ответил мужчина и рассказал, что это благотворительное учреждение, они помогают неимущим студентам колледжей и университетов. Рассказали, что снимают для них коттедж, их кормят. А по вечерам для них два часа занятий с имамом. Он им читает им Коран и объясняет суры. Девочкам они не помогают, сказал разговаривавший со мной мужчина.

Я теперь думаю — какому же они исламу учат молодежь из бедных семей?