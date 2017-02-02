В сейфе директора Центра археологии Сдыкова нашли 3.2 миллиона тенге

1 февраля в Уральском городском суде начался суд над главным археологом ЗКО Муратом СДЫКОВЫМ. Суд исследует дело о хищении бюджетных средств, выделенных на масштабные раскопки древних курганов в районе поселка Пойма Теректинского района Западно-Казахстанской области.

Мурат СДЫКОВ — 60 лет, почетный житель города Уральска, член городского общественного совета. С 2002 года директор ГККП «Центр истории и археологии » при акимате ЗКО, доктор исторических наук, профессор, автор более ста научных публикаций, орденоносец,, имеет двоих взрослых детей, внуков. Обвиняется по статье 189, часть 3, пункты 1 и 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого имущества»… «лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» в размере 2, 5 млн тенге.

Процесс ведет судья Гульнара ГИМАТУДИНОВА. Обвинителем выступает прокурор Даурен ИБРАШЕВ, пострадавшей стороной –областное управление культуры, защищает подсудимого адвокат Акгуль КАРАСАЕВА, общественным защитником выступает дочь — юрист Светлана БАРАБАШ.



Пока археолог Сдыков раскапывал в 2016 году древние курганы, добывая артефакты, под него копали следователи национального Бюро по противодействию коррупции. На археологию в ЗКО деньги выделяют небольшие — в прошлом году на раскопки древних курганов дали 15, 3 млн тенге. Из них 11,4 млн должны были пойти на полевое довольствие, служебные командировки и оплату труда рабочих и около 4 млн — на аренду спецтехники.

Следствие утверждает: археологии создавали только видимость работ. Проводили по ведомостям большее количество рабочих, чем было нанято в действительности, завышали количество отработанных часов, выплачивали командировочные по заниженным ставкам.

— Не заключали трудовых договоров,… подсудимый давал указание собирать подписи в пустых бланках на выдачу полевого довольствия, — зачитывал прокурор обвинительное заключение.

Экономическая экспертиза показала: общая сумма разницы за время раскопок ( апрель, май, июнь) между фактическим количество рабочих, часов их работы, выдачи довольствия и реальной картиной составила 7, 4 млн тенге. Но в ходе следствия обвиняемый подтвердил расходы на аренду бульдозера, питание сотрудников, а 3, 2 миллиона нашли в рабочем сейфе профессора.

2, 5 млн тенге, заявил прокурор, были похищены директором Центра археологии и использованы по своему усмотрению.

— Обвинение не признаю! – парировал следом профессор Сдыков.



ВЧЕРА суд опросил трех свидетелей. Представителя потерпевшей стороны – управления культуры заказчика раскопок. Сотрудник ведомства не смог ответить на большинство вопросов участников процесса и его попросили подготовиться более тщательно.

Следом – бухгалтера Нуржанар КАЖАГЕЛЬДИНУ. Она отвечала на государственном языке, при этом вопросы прокурора не понимала, а на вопросы других отвечала через раз. Женщина объяснила: ничего не знает, на раскопки не выезжала. Из ответов можно было понять: финансовые документы в бухгалтерии в порядке, а за количество рабочих и отработанные ими часы бухгалтер не отвечает.

— Я снимала деньги со счета в банке, и наличкой отдавала начальнику отряда Дмитрию Марысину, а потом Сдыкову, — сообщила свидетель. – Он возил на раскопки деньги и продукты питания.

Сарматская археология и хищения 21 века

Какую-то ясность внес сотрудник Центра ареологии, руководитель раскопок Денис Марысин. Свидетель объяснил все гениально просто: деньги просто экономили.



— В 2015 году мы обнаружили в районе поселка Пойма 7 курганов, а когда вычищать стали, убрали высокую траву, нашли еще курганы и, скорее всего и это не все, — объяснял Марысин. – Поэтому мы экономили – объем работ увеличился. На раскопках работал костяк постоянных сотрудников – около 10 человек. Остальных нанимали — человек 40 наемных землекопов работали постоянно , иногда число рабочих доходило до 60 человек. Это жители поселков Пойма, Айтиево и Магистральное. Они участвовали в раскопках 11 курганов.

— Вы знали, что рабочим выдавали по 2 тысячи за день, а по ведомости проходило 4 тысячи? — спросил прокурор.

— Да, знал. Про деньги все сотрудники Центра знали, это всегда обсуждается. Изначально решили: так будем делать исходя из опыта предыдущих экспедиций. Мы знали — будут еще расходы. Сдыков говорил: остатки денег пойдут на расследование остальных курганов. Я подписывал. Был огромный объем работы, впервые нанимали так много рабочих.

Марысин рассказал о раскопках:

— Мы нашли более 60 экземпляров старинных керамических сосудов и больше тысячи артефактов. Всего там 12 курганов. Это редкие захоронения 3-4 веков до нашей эры. В 5-м кургане найден ритуальный комплекс из 6 керамических сосудов и бронзовая стрела. В 6-м — 22 захоронения. Нашли железные мечи, керамические сосуды, стрелы в каждом погребении. В 9-м кургане склеп — комната, размером 3Х 4 метра. Там порядка 70 погребений. Это уникальные раскопки. Это большое родовое кладбище 2-х веков.

Речь шла о сарматских захоронениях — кочевых ираноязычных племён Железного века (VI—IV вв. до н. э.), населявшие степные районы от водораздела Тисы и Дуная до Аральского моря.

— Мы теперь можем поставить точку в том споре, что в 3-м веке на этой территории вообще никто не жил, — огорошил, в итоги своего выступления археолог Марысин. – Теперь у нас есть четкие материалы 3-4 века, и мы можем аргументировано поставить точку в этом научном споре!

— А бульдозер? – вернул к реальности прокурор Ибрашев. – Почему за аренду спецтехники меньше заплатили?

— Бульдозер для раскопок нашли у хозяина местного крестьянского хозяйства. Машина одна на три поселка. Оформили хозяина как лаборанта-землекопа и платили наличными. Свыше одного миллиона заплатили. Он работал 24 дня сначала – ну, пока понял специфику работы. Участвовал в раскопках 10 курганов — убирал насыпь, потом закапывал – когда лагерь был снят. Другие просили за аренду такую технику очень большие деньги. А этот фермер брал по-божески

— Так почему вы экономили? – уточняла судья Гиматудинова.

— Для реставрации артефактов — всего, что нашли. Железо — в первую очередь. 20 штук их. Если не законсервируем, вовремя не проведем реставрацию, то они для экспозиции в музеях, для и науки будут потеряны. Тоже самое — с керамическими сосудами. Все требует специальной обработки.

Суд над главным археологом ЗКО продолжится сегодня. Если вина Марата Сдыкова будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. А в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи, пожизненное лишение права занимать «определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

Алла ЗЛОБИНА