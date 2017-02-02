Погода -14oC
$324.36
349.82
5.38
Опубликовано: Чт, Фев 2nd, 2017
74 ЗКО / Картина дня

В Уральске спасли девушку, на которую напал хулиган с ножом

Нападение на девушку произошло вечером 31 января. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в районе улицы Сергея Тюленина обнаружена девушка с ножевым ранением.

нож картинка

 

С места происшествия бригада скорой помощи доставила в больницу девушку 1980 года рождения. По данному факту полиция практически сразу же задержала подозреваемого – молодого человека 1981 года рождения. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Полиция возбудила уголовное дело по статье 106 УК РК Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время неизвестно состояние здоровья девушки. Областное управление здравоохранения не комментирует ситуацию.

Екатерина Литвякова

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-02
Утром-14 ℃
Днем-10.67 ℃
Вечером-9.23 ℃
Ночью-9.15 ℃
Влажность90 %
ДавлениеhPa 1013.2
Скорость ветра5.61 м/с
2017-02-03
Утром-9.61 ℃
Днем-9.55 ℃
Вечером-13.28 ℃
Ночью-18.53 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1027.88
Скорость ветра6.11 м/с