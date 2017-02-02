В Уральске спасли девушку, на которую напал хулиган с ножом

Нападение на девушку произошло вечером 31 января. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в районе улицы Сергея Тюленина обнаружена девушка с ножевым ранением.

С места происшествия бригада скорой помощи доставила в больницу девушку 1980 года рождения. По данному факту полиция практически сразу же задержала подозреваемого – молодого человека 1981 года рождения. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Полиция возбудила уголовное дело по статье 106 УК РК Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время неизвестно состояние здоровья девушки. Областное управление здравоохранения не комментирует ситуацию.

Екатерина Литвякова