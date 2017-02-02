В ЗКО экс-глава облздрава Камидолла Ирменов устроился на новую работу
С 1 февраля Ирменов возглавляет областной консультативно — диагностический центр.
— В прошлую пятницу в облздраве прошло прощальное собрание, где сотрудники облздрава пожелали Камидолле Мутиголаевичу успехов в работе, а заместитель акима области Марат Тукжанов вручил ему благодарственную грамоту, -сообщили сотрудники информационного блока областного управления здравоохранения. – С этого понедельника Ирменов стал работать директором диагностического центра.
В новой приемной экс-начальника медицинского ведомства информацию подтвердили.
Напомним, 31 января этого года, Камидолла Ирменов покинул пост начальника Управления здравоохранения ЗКО.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Поздравляю с новым назначением. Удачи.
Уважаемые журналисты, почему допускаете ошибки в своих статьях. Может все таки 2017 года?
Не устроился, а назначен. Так грамотнее.
Думаю «купил» честнее.
Успокойся
Не назначен, а приземлился на запасной аэродром, причем сразу в кресло.
Бедная Уральская неделя если не Ирменов вас никто не читал бы. Теперь о чем будете писать? Писари несчастные! Пу ть сто раз вам вернется ваши интриги вам и вашей семье! Удачи вам в вашем нелегком труде! Благодарю!
Кутты Болсын Жана Жумысыныз. Камидолла Мутегулайевичтын Аркасында Аман Калып Омір Суріп Жатырмын