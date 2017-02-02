Погода -9oC
$325
351.46
5.45
Опубликовано: Чт, Фев 2nd, 2017
6 830 ЗКО / Картина дня

В ЗКО экс-глава облздрава Камидолла Ирменов устроился на новую работу

С 1 февраля Ирменов возглавляет областной консультативно — диагностический центр.

img_8322 (1)

 

— В прошлую пятницу в облздраве прошло прощальное собрание, где сотрудники облздрава пожелали Камидолле Мутиголаевичу успехов в работе, а заместитель акима области  Марат Тукжанов вручил ему благодарственную грамоту, -сообщили сотрудники  информационного блока областного управления здравоохранения. – С этого понедельника Ирменов стал работать директором диагностического центра.

В  новой приемной экс-начальника медицинского ведомства информацию подтвердили.

Напомним, 31 января этого года, Камидолла Ирменов покинул пост начальника Управления здравоохранения ЗКО.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

8 комментариев
  1. Игорь:
    2 Февраль 2017 в 14:59

    Поздравляю с новым назначением. Удачи.

    +1
    -2
    Ответить
  2. Гулеке:
    2 Февраль 2017 в 16:02

    Уважаемые журналисты, почему допускаете ошибки в своих статьях. Может все таки 2017 года?

    0
    0
    Ответить
  3. Мнение:
    2 Февраль 2017 в 18:28

    Не устроился, а назначен. Так грамотнее.

    +1
    0
    Ответить
  4. Тоже мнение:
    2 Февраль 2017 в 20:15

    Не назначен, а приземлился на запасной аэродром, причем сразу в кресло.

    0
    0
    Ответить
  5. Riza:
    2 Февраль 2017 в 20:53

    Бедная Уральская неделя если не Ирменов вас никто не читал бы. Теперь о чем будете писать? Писари несчастные! Пу ть сто раз вам вернется ваши интриги вам и вашей семье! Удачи вам в вашем нелегком труде! Благодарю!

    0
    0
    Ответить
  6. Асхат Калекешов:
    2 Февраль 2017 в 23:36

    Кутты Болсын Жана Жумысыныз. Камидолла Мутегулайевичтын Аркасында Аман Калып Омір Суріп Жатырмын

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-02
Утром-10 ℃
Днем-10 ℃
Вечером-10 ℃
Ночью-11.14 ℃
Влажность83 %
ДавлениеhPa 1019.31
Скорость ветра7.61 м/с
2017-02-03
Утром-11.17 ℃
Днем-9.05 ℃
Вечером-11.03 ℃
Ночью-16.42 ℃
Влажность85 %
ДавлениеhPa 1027.2
Скорость ветра6.16 м/с