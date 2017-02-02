В ЗКО экс-глава облздрава Камидолла Ирменов устроился на новую работу

С 1 февраля Ирменов возглавляет областной консультативно — диагностический центр.

— В прошлую пятницу в облздраве прошло прощальное собрание, где сотрудники облздрава пожелали Камидолле Мутиголаевичу успехов в работе, а заместитель акима области Марат Тукжанов вручил ему благодарственную грамоту, -сообщили сотрудники информационного блока областного управления здравоохранения. – С этого понедельника Ирменов стал работать директором диагностического центра.

В новой приемной экс-начальника медицинского ведомства информацию подтвердили.

Напомним, 31 января этого года, Камидолла Ирменов покинул пост начальника Управления здравоохранения ЗКО.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА