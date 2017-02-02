В ЗКО на микрокредитование бизнеса в сёлах власти планируют выделить 600 млн. тенге

В рамках господдержки бизнеса областная Палата предпринимателей намерена в 2017 году обучить основам бизнеса 930 человек и реализовать порядка 180 новых бизнес-инициатив.

Директор областной Палаты предпринимателей Нурлан Каиршин сообщил СМИ, что по программе «Бизнес-Бастау» они проводят массовое анкетирование жителей сёл по всем районам ЗКО. По результатам данного анкетирования они будут отбирать тех людей, у которых есть предпринимательская жилка и желание заниматься бизнесом.

— С теми сельчанами, кто будет отобран, в 12 районах области будут работать наши бизнес-тренеры, — говорит Нурлан Каиршин. — Сейчас мы на конкурсной основе ведём отбор бизнес-тренеров. Когда отбор пройдёт (это будет в марте), мы планируем в течение месяца обучить порядка 930 начинающих бизнесменов. Те сельчане, которые после завершения обучения изъявят желание открыть свой бизнес, смогут получить кредит в размере 18 миллионов тенге под 7 процентов годовых. По кредитам предусмотрен льготный период – полгода-год. Думаем, что по результатам данного обучения в области откроется не менее 180 новых бизнес-проектов.

Каиршин пояснил, что средства на микрокредитование сельчан планируют выделить в солидарном порядке: 300 млн. тенге – из областного бюджета и 300 млн. тенге – из Фонда поддержки сельского хозяйства.

Людмила КАЛАШНИКОВА