Погода -14oC
$324.36
349.82
5.38
Опубликовано: Чт, Фев 2nd, 2017
23 ЗКО / Картина дня

В ЗКО на микрокредитование бизнеса в сёлах власти планируют выделить 600 млн. тенге

В рамках господдержки бизнеса областная Палата предпринимателей намерена в 2017 году обучить основам бизнеса 930 человек и реализовать порядка 180 новых бизнес-инициатив.

бизнес

Директор областной Палаты предпринимателей Нурлан Каиршин сообщил СМИ, что по программе «Бизнес-Бастау» они проводят массовое анкетирование жителей сёл по всем районам ЗКО. По результатам данного анкетирования они будут отбирать тех людей, у которых есть предпринимательская жилка и желание заниматься бизнесом.

—  С теми сельчанами, кто будет отобран, в 12 районах области будут работать наши бизнес-тренеры, — говорит Нурлан Каиршин. —  Сейчас мы на конкурсной основе ведём отбор бизнес-тренеров. Когда отбор пройдёт (это будет в марте), мы планируем в течение месяца обучить порядка 930 начинающих бизнесменов. Те сельчане, которые после завершения обучения изъявят желание открыть свой бизнес, смогут получить кредит в размере 18 миллионов тенге под 7 процентов годовых. По кредитам предусмотрен льготный период – полгода-год. Думаем, что по результатам данного обучения в области откроется не менее 180 новых бизнес-проектов.

Каиршин пояснил, что средства на микрокредитование сельчан планируют выделить в солидарном порядке: 300 млн. тенге – из областного бюджета и 300 млн. тенге – из Фонда поддержки сельского хозяйства.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-02
Утром-14 ℃
Днем-10.67 ℃
Вечером-9.23 ℃
Ночью-9.15 ℃
Влажность90 %
ДавлениеhPa 1013.2
Скорость ветра5.61 м/с
2017-02-03
Утром-9.61 ℃
Днем-9.55 ℃
Вечером-13.28 ℃
Ночью-18.53 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1027.88
Скорость ветра6.11 м/с