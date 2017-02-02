В ЗКО врач, лишенный ранее лицензии, стал замдиректора диагностического центра

Врач в 2015 году лишенный лицензии после смерти малолетнего пациента, 1 февраля назначен заместителем руководителя областного диагностического центра. Его назначение стало первым кадровым решением бывшего начальника облздарва , который в этот же день стал руководителем диагностического центра.



Новым директором диагностического центра с 1 февраля стал Камидолла Ирменов. Его первым кадровым назначением стало решение о назначении на должность своего заместителя Расула Камкиева, который в 2015 году был лишен врачебной лицензии. Поводом для лишения лицензии стала смерть 4-летнего Даниэля Капеллини после операции, которую провел Расул Камкиев. Тогда областное управление здравоохранения после служебной проверки приостановила действие лицензии врача и отстранила его от оперативной деятельности в пределах ЗКО.

Лицензия врача Расула Камкиева была выдана незадолго до его назначения, 20 января 2017 года. Сам Расул Камкиев комментировать это отказался, но подтвердил, что с 1 февраля работает заместителем руководителя областного диагностического центра. В областном управлении здравоохранения также не смогли ответить на вопрос – возобновлено ли действие врачебной лицензии Расула Камкиева.

Расул Камкиев имеет стаж работы более 14 лет, он прошел несколько специализаций университетов Алматы, Самары и Германии.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

читать по теме: Из-за смерти ребенка в ЗКО наказали врачей

http://В ЗКО экс-глава облздрава устроился на работу