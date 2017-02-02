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Опубликовано: Чт, Фев 2nd, 2017
6 036 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО врач, лишенный ранее лицензии, стал замдиректора диагностического центра

Врач в 2015 году лишенный лицензии после смерти малолетнего пациента, 1 февраля назначен заместителем руководителя областного диагностического центра. Его назначение стало первым кадровым решением бывшего начальника облздарва , который в этот же день стал руководителем диагностического центра.

кам
Новым директором диагностического центра с 1 февраля стал Камидолла Ирменов. Его первым кадровым назначением стало решение о назначении на должность своего заместителя Расула Камкиева, который в 2015 году был лишен врачебной лицензии. Поводом для лишения лицензии стала смерть 4-летнего Даниэля Капеллини после операции, которую провел Расул Камкиев. Тогда областное управление здравоохранения после служебной проверки приостановила действие лицензии врача и отстранила его от оперативной деятельности в пределах ЗКО.
Лицензия врача Расула Камкиева была выдана незадолго до его назначения, 20 января 2017 года. Сам Расул Камкиев комментировать это отказался, но подтвердил, что с 1 февраля работает заместителем руководителя областного диагностического центра. В областном управлении здравоохранения также не смогли ответить на вопрос – возобновлено ли действие врачебной лицензии Расула Камкиева.
Расул Камкиев имеет стаж работы более 14 лет, он прошел несколько специализаций университетов Алматы, Самары и Германии.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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12 комментариев
  1. Прав:
    2 Февраль 2017 в 17:21

    http://elicense.kz
    можете глянуть. Получил две лицензии 20.01.2017 г.

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    • РУСЛАН:
      2 Февраль 2017 в 20:46

      Он же женат на племянице ирменова, родственные узы, куда мы катимся? В какой стране мы живем? И что будет дальше? Лишь один ответ…

      0
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      • Ruslana:
        2 Февраль 2017 в 22:05

        Каким боком племянница? Сначала уточнили бы. Слышу звон Незнаю где он? Куда мы катимся? в какой стране мы живем? И что будет дальше? Лишь один ответ……..

        0
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  2. ss:
    2 Февраль 2017 в 18:27

    Погодите, погодите, Расул Камкиев вроде же до вчерашнего дня был директором этого Центра?
    Вот на этом сайте его блог, как руководителя этой организации:
    http://www.kdczko.kz/ru/about/grafic-rukovod

    0
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  3. Lilith:
    2 Февраль 2017 в 18:44

    В той истории, со смертью ребенка, все отделались легким испугом, а ведь там явно пахнет уголовщиной. Но прокуратура закрыла на это глаза. Почему? Риторический вопрос?

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    -1
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  4. Артур:
    2 Февраль 2017 в 19:00

    В нашем мире все решает бабло.

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  5. Врач:
    2 Февраль 2017 в 19:27

    Поздравляем Расул! От такого случая никто не застрахован, ни один врач. Он не Бог. Удачи желаем!!!!

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  6. Надежда умирает последней:
    2 Февраль 2017 в 19:30

    Кто его отсранял? Когда? Как работал, так и работает. Как по мне он-убийца. Всё.

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  7. Акмарал ШАЯХМЕТОВА, корреспондент "УН":
    2 Февраль 2017 в 19:30

    В приемной Ирменова сказали что Камкиев работает со вчерашнего дня

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  8. Азамат:
    2 Февраль 2017 в 19:53

    Расул удачи!!!

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  9. Zulfiya:
    2 Февраль 2017 в 20:28

    Расул — хороший человек и неравнодушный врач, объективно, мы лечились у него, когда жили в Уральске, он переживал за пациентов искренне. Не могу комментировать тот страшный случай с ребёнком, никому такого не пожелаешь, это какая-то фатальная цепочка событий, приведшая к горю, просто не желаю никому из лихих комментаторов оказаться на месте ни родителей, ни врача. Есть циничная присказка — у каждого врача своё кладбище и свой ад, это не о цинизме врачей, просто они тоже люди, не всемогущие боги. Оголтелые необоснованные обвинения не прибавят вам плюсов в карму

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    -1
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  10. АлтынОрда:
    2 Февраль 2017 в 21:26

    Лишение врачебной лицензии не может запрещать ему быть руководителем мед учреждения. Почему вы все это связываете.

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